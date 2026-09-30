Hải Phòng: Lên phương án cho Dự án nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình

Cụ thể theo UBND thành phố Hải Phòng, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đang tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Bản đồ hướng tuyến.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, mục tiêu của dự án là hình thành trục giao thông chiến lược liên vùng, kết nối trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời liên kết với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến giao thông theo quy hoạch; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố Hải Phòng.

Tạo dư địa mới cho thành phố Hải Phòng thông qua việc hình thành quỹ đất dọc hai bên tuyến đường để phát triển hành lang kinh tế - logistics - công nghiệp - đô thị liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Hải Phòng tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững.

Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài tuyến khoảng 46,55 km (khoảng 44,8 km trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khoảng 0,75 km trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và khoảng 1,0 km chiều dài cầu vượt sông Thái Bình); điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng; điểm cuối tuyến tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh.

Quy mô nền đường đoạn không song trùng đường sắt (khoảng 27,8 km): Chiều rộng nền đường Bnền = 68 m. Đường chính cho xe ô tô chạy tốc độ cao (V≥80 km/h), đường bên song hành hai bên cho xe máy, ô tô chạy tốc độ thấp (<60 km/h) lưu thông một chiều kết nối các trục ngang trên tuyến chính.

Đoạn song trùng đường sắt (khoảng 18,75 km, bao gồm cả đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh): Chiều rộng nền đường Bnền = 80 m. Đường chính cho xe ô tô chạy tốc độ cao (V≥80 km/h), đường bên song hành hai bên cho xe máy, ô tô chạy tốc độ thấp (≤60 km/h), lưu thông một chiều kết nối các trục ngang trên tuyến chính. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết, đối với trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Cụ thể quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án bao gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật về PPP.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về Sở Tài chính thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: số 06 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hoặc ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0912.528.303.