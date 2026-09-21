Hải Phòng: Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại trường hạ chùa Nam Hải

Chư tôn đức, quan khách tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, Đường chủ các cơ sở hạ trường tại TP; chư tôn đức Ban Duy-na, Ban Chức sự, cùng đại diện chư hành giả an cư các trường hạ tại Hải Phòng và đông đảo Phật tử gần xa.

Về phía chính quyền thành phố có sự hiện diện của ông Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng; bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP; cùng đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo TP, Phòng An ninh Nội địa - Công an TP và đại diện các sở ban ngành trong thành phố.

Tại chánh điện chùa Nam Hải, chư tôn đức hành giả an cư đã thực hiện nghi thức cúng Phật, cúng Tổ, lễ Phật cầu gia hộ và lễ tạ Tam bảo, chuẩn bị kết thúc 3 tháng cấm túc an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học.

Đại đức Thích Bản Chân, đại diện cho Ban Thư ký hạ trường báo cáo tổng kết công tác An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Lễ tạ pháp diễn ra tại giảng đường chùa Nam Hải. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Bản Chân, đại diện cho Ban Thư ký hạ trường đã báo cáo tổng kết công tác khóa hậu An cư kiết hạ năm nay.

Theo báo cáo, tại trường hạ Cơ sở 1 - chùa Nam Hải có tổng số 203 hành giả thực hiện cấm túc an cư (gồm 63 vị Tỳ-kheo và 140 vị Tỳ-kheo-ni). Chư hành giả đã thực hiện nghiêm túc thời khóa tu học, cụ thể mỗi ngày có 3 thời khóa sáng, trưa, chiều tối và 2 thời cảnh sách, niệm Phật; thực hiện đầy đủ khóa sám nguyện Tịnh độ vào 4 ngày trai và 2 kỳ Bố-tát hàng tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ, chư tôn đức an cư tại các trường hạ khu vực phía Đông thành phố nghiên cứu Mục Liên sám pháp do Hòa thượng Đường chủ hạ trường thuyết giảng và chia sẻ.

Tại buổi lễ, đại diện cho chư hành giả an cư, Thượng tọa Thích Tục Hạnh, Phó Chánh Duy-na hạ trường đã tác bạch tạ pháp và dâng lời cảm niệm sau 3 tháng An cư kiết hạ; bày tỏ lòng tri ân tới Hòa thượng Đường chủ hạ trường, Ban Chức sự và quý Phật tử đã tận tâm, tận lực, phát tâm trong suốt thời gian thực hiện cấm túc an cư, tạo điều kiện cho chư hành giả yên tâm tu học.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Phạm Thị Huyền phát biểu

Phát biểu chúc mừng, bà Phạm Thị Huyền đã nghi nhận những đóng góp của Phật giáo TP.Hải Phòng trong thời gian qua, luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước và thành phố; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Qua hơn một năm hợp nhất, thành phố vẫn đang từng ngày phát triển, các hoạt động an sinh xã hội vẫn đang được lan tỏa, trong đó có công sức đóng góp của Tăng Ni, Phật tử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP mong rằng sau mùa An cư, mỗi vị Tăng, Ni sẽ tiếp tục mang những điều đã được học, được chiêm nghiệm và được tu tập trong ba tháng qua trở về với đời sống thường ngày; tiếp tục làm tốt hơn nữa công việc Phật sự, làm tốt hơn nữa việc hoằng dương chính pháp, đồng thời tiếp tục là những người kết nối yêu thương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng tán thán công đức của chư hành giả an cư đã nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, thời khóa tu học mà Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo công tác an cư đã đề ra. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức của các Phật tử đã phát tâm ngoại hộ Tam bảo, cúng dường tứ sự trong suốt 3 tháng an cư.

Hòa thượng chúc mừng chư tôn đức thêm 1 tuổi đạo và mong sau khi trở về trụ xứ, chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tinh tấn tu học, thực hành theo lời Đức Phật đã dạy trong kinh, dành thời gian nghiên cứu kinh điển, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm đạo lực và đạo hạnh. Từ đó, dấn thân nhập thế, mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hoằng dương chính pháp, làm lợi lạc quần sinh, tiếp tục cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, tích cực vận động các Phật tử hăng thái tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc…

Tặng hoa chúc mừng

Nhân đây, Hòa thượng Đường chủ hạ trường cũng gửi lời tri ân các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương sở tại đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chư tôn đức Tăng Ni trong thời gian thực hiện cấm túc an cư tại trường hạ.

Được biết, sau khi thực hiện lễ tạ pháp, chư hành giả tiếp tục hành trì lễ sám, trước khi tổ chức nghi thức tác pháp Tự tứ, kết thúc 3 tháng hậu an cư kiết hạ vào ngày 14-7-Bính Ngọ.