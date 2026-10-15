Hải Phòng: Lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu Mả Chìa

Buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Minh, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách Phật giáo liên xã thuộc huyện Tiên Lãng (cũ); chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài thành phố cùng nhân dân địa phương.

Về phía lãnh đạo có ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Đào Thùy Dương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bảo; cùng các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể thành phố, các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải, Vĩnh Am và thôn Mai Sơn.

56 hài cốt đã quy tập

Mả Chìa là một “Địa chỉ đỏ”, đã từng xảy ra các vụ bắt bớ, tra tấn và sát hại cán bộ cách mạng, du kích, cùng người dân địa phương những năm 1950-1951. Nơi đây là một chứng tích lịch sử ghi dấu những năm tháng máu lửa, những nỗi đau thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Được biết trước đó, từ ngày 26-9 đến ngày 5-10-2026, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật khoảng 250m² tại khu Mả Chìa, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn (gồm 40 hài cốt trong tiểu quách và 16 hài cốt nằm lẫn trong lòng đất) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1950-1951).

Đây là hành động cụ thể thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự an ủi phần nào nỗi đau mất mát đã đeo đẳng các gia đình thân nhân liệt sĩ suốt hơn 70 năm qua.

Khóa lễ cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức tụng kinh cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ, đồng bào tử nạn; đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.