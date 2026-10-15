Hải Phòng lấy ý kiến về các bài toán lớn khoa học, công nghệ năm 2026

Nhằm chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu UBND thành phố công bố Danh mục chính thức, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ thành phố và các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổng hợp, công bố 09 bài toán lớn (danh sách chi tiết kèm theo).

Lựa chọn 03 bài toán trọng tâm, cốt lõi nhất cần khơi thông nguồn lực, khắc phục và giải quyết ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đây là những điểm nghẽn trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có thể giải quyết bằng các giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để hoàn thiện danh mục đảm bảo tính thực tiễn cao, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố tham gia đóng góp ý kiến:

Nội dung lấy ý kiến:

Lựa chọn 03 bài toán trọng tâm, cốt lõi nhất cần khơi thông nguồn lực, khắc phục và giải quyết ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đề xuất các vấn đề thực tiễn khác (nếu có) đang là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hiện nay.

Hình thức gửi góp ý: Gửi trực tiếp hoặc bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ tiếp nhận: Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân thành phố.