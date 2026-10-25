Hải Phòng: Lấy mẫu xét nghiệm ADN cho 7.518 thân nhân liệt sĩ

Thượng tá Nguyễn Mạnh Việt, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 19/10 đến hết ngày 26/10, Công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tích cực triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố (đợt 2).

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính lấy mẫu sinh phẩm ADN ưu tiên gồm: Mẹ đẻ của liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột); anh, chị em ruột cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ và con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ. Trong đợt này, cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm cho 7.518 thân nhân; trong đó, có 134 thân nhân đăng ký lấy mẫu lưu động.

Đến lấy mẫu tại trụ sở Công an xã Chí Minh, ông Phạm Văn Bánh, trú tại thôn Toại An, xã Chí Minh cho biết, ông có cậu là liệt sĩ. Do điều kiện nên đến nay đã gần 70 năm mà gia đình vẫn chưa tìm kiếm được hài cốt của người thân đã mất. Ông Bánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và mong muốn sớm tìm được hài cốt của người thân để đưa về quê nhà an táng.

Còn ông Nguyễn Đức Tẻo, thôn Toại An, xã Chí Minh là thân nhân của 2 liệt sĩ. Thời gian qua, gia đình cũng tổ chức đi tìm kiếm nhưng chưa toại nguyện. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là niềm hy vọng, mong mỏi của gia đình để sớm tìm thấy di cốt của người thân.

Thượng tá Vũ Anh Giang, Trưởng Công an xã Chí Minh thông tin, đợt này, xã có 204 thân nhân đăng ký lấy mẫu. Lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu cho 155 thân nhân gia đình liệt sĩ, trong đó có 2 trường hợp đăng ký lẫy mẫu tại nhà.

Thời gian qua, Công an xã Chí Minh rà soát lại thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính ở xã; xác định được thân nhân liệt sĩ trên địa bàn để lấy mẫu tiếp tục đợt này. Lực lượng Công an xã đã đến từng nhà thân nhân các liệt sĩ để hướng dẫn việc làm thủ tục thu nhận mẫu ADN xét nghiệm nhằm xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa rõ danh tính. Công an xã cũng xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND xã tổ chức các lực lượng tham gia, phối hợp cơ quan chức năng để đảm bảo đưa đón thân nhân các liệt sĩ đến địa điểm thu nhận mẫu ADN an toàn, thuận lợi. Đối với những thân nhân không đến được điểm lấy mẫu, lực lượng Công an xã tổ chức Tổ công tác lưu động đến tận nơi cư trú lấy mẫu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức nêu rõ, tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các xã, phường, đặc khu và cơ quan liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện lấy mẫu. Các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Công an thành phố chủ động phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công ty Genviet, Sở Nội vụ, UBND và Công an các xã, phường, đặc khu có thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính rà soát, thống kê, bảo đảm chính xác thông tin của liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thông tin của thân nhân thu thập mẫu ADN theo đúng diện và hoàn thành việc cập nhật thông tin lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 107 xã, phường, đặc khu với 66.299 mộ. Tổng số mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính cần lấy mẫu là 2.566 mộ. Đến nay, Hải Phòng hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 153/153 nghĩa trang liệt sĩ ở 94 xã, phường, đặc khu; khai quật 100% mộ cần lấy mẫu, trong đó có 1.943 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 623 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.