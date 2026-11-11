Hải Phòng: Lật tẩy thủ đoạn của nhóm sản xuất thuốc giảm béo từ bột mì

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vừa qua, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại tổ dân phố Tử Lạc, phường Nhị Chiểu) điều hành, phát hiện hơn 5.000 hộp thành phẩm cùng số lượng lớn nguyên liệu, bao bì và tem nhãn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất nhiều loại sản phẩm như viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y và viên bổ huyết điều kinh. Toàn bộ tang vật được cơ quan chức năng thu giữ, niêm phong để phục vụ công tác điều tra, giám định.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc, tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giả, thuê địa điểm, tuyển nhân công và phân công Lãnh Thị Thu Hương quản lý hoạt động tại cơ sở.

Quy trình sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, từ đóng bột vào viên nang, đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn đến đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển. Đáng chú ý, nguyên liệu được sử dụng để đóng viên nang hoàn toàn là bột mì.

Dù cùng được sản xuất từ một loại nguyên liệu, các sản phẩm lại được dán nhãn với nhiều công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh. Giá bán mỗi hộp dao động từ 150.000 đến 240.000 đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định cả 5 mẫu sản phẩm được gửi giám định đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết luận này phù hợp với lời khai của các bị can, những người làm thuê và tang vật thu giữ tại cơ sở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương để phục vụ điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan, đồng thời xác minh số lượng sản phẩm đã được tiêu thụ và số tiền các bị can thu lợi bất chính.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người từng mua hoặc có thông tin về việc mua bán các sản phẩm nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm chức năng, chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở kinh doanh uy tín; chủ động tra cứu thông tin công bố sản phẩm trên Cổng thông tin Cục An toàn thực phẩm.