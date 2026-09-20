Hải Phòng lập tổ công tác nghiên cứu sắp xếp xã, phường

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND thành phố rà soát, nghiên cứu và xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (nếu có) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Đồng thời, tham mưu phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong nghiên cứu, đề xuất mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu; mô hình xã, phường được công nhận là khu kinh tế đặc biệt theo yêu cầu.

Cùng với đó là hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu triển khai rà soát hiện trạng và đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (nếu có).

Hải Phòng đang triển khai kế hoạch triển khai rà soát, nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Internet

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai rà soát, nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lộ trình tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đơn vị hành chính cấp xã đề ra là trước ngày 25-9, UBND các xã, phường, đặc khu báo cáo Đảng ủy cùng cấp thống nhất tổ chức thảo luận, đánh giá bằng hình thức phù hợp, tổ chức thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động của địa phương sau quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trường hợp xét thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh thì báo cáo, đề xuất phương án trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc khoa học, thận trọng, đồng thuận xã hội, sự thống nhất của các đơn vị hành chính có liên quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trước ngày 15-10, Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển đô thị, quy hoạch, kết cấu hạ tầng, quy mô dân số, khả năng liên kết vùng, vai trò trung tâm của từng địa bàn và các tiêu chí có liên quan.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã giữ vai trò trung tâm phát triển của khu vực và là động lực phát triển của thành phố, góp phần tăng cường kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ công và các không gian phát triển kinh tế theo định hướng quy hoạch của thành phố.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ, trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án, đề án tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.