Hải Phòng: Lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa qua những trang sách

Dự chương trình có ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026 tại Hải Phòng diễn ra tại Nhà hát lớn thành phố.

Cuộc thi được tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; tạo môi trường để học sinh THCS giao lưu, chia sẻ những cuốn sách hay, câu chuyện ý nghĩa. Đây cũng là dịp để các em thể hiện khả năng cảm nhận, trình bày và sáng tạo từ những tác phẩm đã đọc.

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là các tác phẩm tập trung khai thác lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng. Những câu chuyện về đất Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa; đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của thành phố.

Các tiết mục biểu diễn tiêu biểu tại vòng chung khảo.

Sau thời gian phát động từ ngày 17/4 đến 20/5/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 46 tác phẩm của 43 xã, phường và đặc khu. Ban Giám khảo lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo, với các chủ đề về Nữ tướng Lê Chân, Đức vương Ngô Quyền, danh nhân Chu Văn An, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nữ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ, Anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi...

Vòng chung khảo được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa. Mỗi đội có thời lượng tối đa 7-10 phút, được khuyến khích kết hợp kể chuyện với thuyết trình, hùng biện, âm nhạc, hình ảnh, hóa trang và các hình thức minh họa phù hợp.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Qua những trang sách, học sinh có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lịch sử và con người tiêu biểu đã sống, chiến đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước. Từ đó, các em hiểu hơn về truyền thống dựng nước, giữ nước, truyền thống hiếu học, trọng chữ, trọng người tài của Hải Phòng.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi để học sinh phát huy năng khiếu kể chuyện, thuyết trình và sáng tạo nghệ thuật, mà còn góp phần kết nối thế hệ trẻ với lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương.