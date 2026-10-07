Hải Phòng: Làm rõ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm tiền công đức

Sau khi tiếp nhận các tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin, thu thập tài liệu, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và làm rõ các dấu hiệu liên quan đến vụ việc.

Công an xã đã triệu tập Nguyễn Công Chiến (SN 1991, trú tại thôn Vinh Quang 1, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) để làm việc. Qua đấu tranh và trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Chiến thừa nhận hành vi trộm cắp và khai báo quá trình thực hiện các vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Công Chiến cùng tang vật. Ảnh: CACC

Công an xã Vĩnh Hòa khuyến cáo các cơ sở tín ngưỡng, nhà thờ họ, đình, đền và những nơi đặt hòm công đức cần tăng cường bảo vệ tài sản; thường xuyên kiểm tra cửa, khóa, camera giám sát, hệ thống chiếu sáng và hạn chế để tiền công đức trong hòm thời gian dài.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra mất trộm, người dân cần giữ nguyên hiện trường và kịp thời thông báo cho cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.