Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ.

Về phía thành phố có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đông đảo Nhân dân thành phố.

Sự kiện được tổ chức trong không khí trang trọng

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai được trao tặng lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng. Đây là dấu mốc đặc biệt, tiếp nối niềm vinh dự lần đầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng năm 1978, khẳng định những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu trước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Hải Phòng; đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Từ yêu cầu thực tiễn, Hải Phòng xác định tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với không gian phát triển mới. Cùng với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, chăm lo chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, củng cố thế trận lòng dân.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu khẳng định: “Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm dừng của hành trình vẻ vang, mà là một dấu mốc mới”. Lời khẳng định ấy thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong việc gìn giữ danh dự, phát huy truyền thống, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, ngày 20/11/1946 đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Hải Phòng. Trước cuộc tiến công của thực dân Pháp, những người con đất Cảng đã kiên cường chiến đấu bảo vệ từng góc phố, nhà máy, công sở. Cuộc chiến đấu bảy ngày đêm, đặc biệt là trận bảo vệ Nhà hát thành phố, không chỉ thể hiện ý chí bất khuất mà còn đặt nền móng cho truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của lực lượng vũ trang thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ hai cho LLVT TP Hải Phòng

Truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp qua những chiến công trong hai cuộc kháng chiến. Từ trận tập kích sân bay Cát Bi năm 1954, những năm tháng kiên cường chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ đến sự ra đời của tuyến vận tải quân sự chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển từ bến K15 Đồ Sơn, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hải Phòng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Mỗi chiến công đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu và sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày diễn văn khai mạc

Nếu trong chiến tranh, sức mạnh ấy được thể hiện qua những trận đánh giữ đất, giữ biển, thì trong thời bình, truyền thống anh hùng tiếp tục được khẳng định bằng sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng vũ trang Hải Phòng đã tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đáng chú ý, thành phố đã thành lập 112 đơn vị tự vệ, trong đó có hơn 30 đơn vị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mô hình này cho thấy sự đổi mới trong tổ chức lực lượng, gắn nhiệm vụ quốc phòng với đặc điểm phát triển của một trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước.

Vai trò của lực lượng vũ trang còn được thể hiện rõ trong những thời điểm khó khăn. Khi bão Yagi đổ bộ năm 2024, các lực lượng đã phối hợp sơ tán hơn 28.000 người đến nơi an toàn, huy động trên 12.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả. Giữa thiên tai, hình ảnh những người lính có mặt ở nơi xung yếu, giúp dân bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Những kết quả ấy là minh chứng cho sự trưởng thành toàn diện của lực lượng vũ trang thành phố, đồng thời cho thấy giá trị của truyền thống anh hùng không chỉ được lưu giữ trong lịch sử mà còn hiện diện trong từng nhiệm vụ, từng việc làm cụ thể vì Nhân dân.

Dấu mốc hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng càng có ý nghĩa khi Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, hình thành không gian phát triển gần 3.200 km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Cùng với những cơ hội mở rộng không gian kinh tế, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn cũng ngày càng cao.

Ngay sau hợp nhất, Đảng bộ Quân sự thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thành lập 114 Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu, bảo đảm hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai đồng bộ, thông suốt. Việc ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ trong điều kiện mới.

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước, Hải Phòng không chỉ giữ vai trò một cực tăng trưởng kinh tế mà còn là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Sự phát triển của các khu kinh tế, Khu thương mại tự do, hệ thống cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng giao thông chiến lược đòi hỏi nhiệm vụ quốc phòng phải được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình duyệt đội ngũ được tổ chức trang trọng

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống. Trong chặng đường phía trước, giá trị của phần thưởng cao quý ấy sẽ tiếp tục được khẳng định bằng chất lượng xây dựng lực lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự gắn bó với Nhân dân và những đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.