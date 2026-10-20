Hải Phòng: Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về thăm, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hải Phòng khẳng định vị thế đầu tàu tăng trưởng

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, chiều 20/10/1946, giữa lúc vận mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, cập Bến Ngự - Cảng Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đây là thời khắc lịch sử Hải Phòng vinh dự được thay mặt nhân dân cả nước đón Bác trở về và đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng.

Từ năm 1946 - 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

80 năm qua, làm theo lời Bác, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng luôn đứng ở tuyến đầu, xứng danh “Trung dũng - Quyết thắng” trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong đổi mới tư duy kinh tế và hôm nay là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

9 tháng đầu năm 2026, giữa nhiều biến động của kinh tế thế giới, Hải Phòng tăng trưởng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, riêng quý III đạt 13,09%; cụm cảng Hải Phòng xếp thứ 13 về Chỉ số hiệu suất cảng container toàn cầu năm 2025, tăng 17 bậc.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát động Phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”.

Trước mắt, hoàn thành đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, để tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Hải Phòng phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ghi nhớ lời căn dặn của Bác “chớ nên tự mãn”, thành phố cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ dứt điểm: giải phóng mặt bằng còn chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỷ trọng kinh tế số và công nghiệp chế biến, chế tạo chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của thành phố.

Việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển mới chưa từng có: Biển và đồng bằng, cảng biển và hậu phương công nghiệp; khí phách “Trung dũng - Quyết thắng” hòa quyện với chiều sâu “Xứ Đông văn hiến”.

Với 3 khu kinh tế, khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp, Hải Phòng hội đủ thế và lực để vươn lên tầm vóc mới.

Theo ông Quyết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỳ vọng Hải Phòng không chỉ là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ và Đông Bắc, mà phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Trung ương đã giao Hải Phòng mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 13 - 14%/năm. Cả nước muốn tăng trưởng hai con số thì đầu tàu phải chạy nhanh hơn, mạnh hơn và bền bỉ hơn. Đó là niềm tin, đồng thời là trọng trách lịch sử của thành phố Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo.

Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh. Các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV, trong đó có Khu thương mại tự do, là sự tin tưởng đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phải được vận hành thực chất: cơ chế nào hiệu quả thì nhân rộng, cơ chế nào vướng thì kiến nghị sửa đổi ngay.

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch.

Bến “hợp nhất” thành “hợp lòng”, xây dựng thành công mô hình thành phố xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân. Thực hiện nghiêm tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; lấy kết quả công tác của địa phương và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo sự lãnh đạo như Bác Hồ đã dạy.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Cũng trong dịp này, Đảng bộ Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học Quang Trung (xã An Quang) và ông Hà Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026.

Duy Thanh