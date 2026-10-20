Hải Phòng kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trình bày Diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trình bày khắc họa thời khắc lịch sử chiều 20/10/1946, Hải Phòng vinh dự được thay mặt nhân dân cả nước đón Bác trở về sau 4 tháng 20 ngày sang Pháp thực hiện công tác ngoại giao đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, đây cũng là lần đầu tiên Bác thăm Hải Phòng.

Từ năm 1946 đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Những địa danh Bến Ngự, Cát Bà, Kiến An, Ái Quốc, Nam Chính, Hồng Thái, Côn Sơn… còn in đậm tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với các tầng lớp nhân dân.

Những lời dạy của Bác đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ cách mạng đã luôn nỗ lực, quyết tâm hiện thực tốt nhất lời dạy của Bác; luôn gương mẫu đi đầu trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong lao động, sản xuất, đổi mới và phát triển; gương mẫu trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân theo đúng phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương bình dị mà cao quý đã xuất hiện và được nhân rộng.

Bước sang giai đoạn mới, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", đặt ra yêu cầu cao hơn: học tập và làm theo Bác phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn và được đo bằng kết quả cụ thể.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác-đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi-phát huy động lực-tăng trưởng bứt phá”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng tập trung giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững, không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hai mục tiêu chiến lược gắn với hai mốc 100 năm (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước).

Cùng với đó là biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh; tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại-cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; khai thác đi đôi với bảo vệ như lời Bác dạy ở Cát Bà; thật sự thu hút và trọng dụng nhân tài.

Thành phố xây dựng thành công mô hình thành phố xã hội chủ nghĩa, con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân; thực hiện nghiêm tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; lấy kết quả công tác của địa phương và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo sự lãnh đạo như Bác đã dạy; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ Trường trung học cơ sở Hồng Bàng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ Trường trung học cơ sở Hồng Bàng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2026.