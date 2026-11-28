Hải Phòng xác định phát triển cảng xanh là đột phá then chốt. Ảnh: Lê Dũng

Tại diễn đàn “Hải Phòng Xanh – Từ Nghị quyết đến hành động” do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh (ACAC) tổ chức chiều 27/11/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho rằng chuyển đổi xanh không phải là lựa chọn mang tính hình thức mà là yêu cầu tất yếu và là động lực phát triển mới của thành phố.

KHÔNG ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG LẤY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Ông Hoàng Minh Cường, cho biết sau hợp nhất, Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước, với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và hoạt động logistics quy mô lớn. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu, tập đoàn đa quốc gia và tổ chức tài chính ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị, kiểm kê phát thải, sử dụng năng lượng sạch và chuỗi cung ứng phát thải thấp.

“Nếu chậm chuyển đổi, có thể mất lợi thế cạnh tranh. Nếu chủ động đi trước, chuyển đổi xanh sẽ mở ra không gian phát triển mới, thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu và là động lực phát triển mới của Hải Phòng. Ảnh: MĐ.

Phó Chủ tịch Hoàng Minh Cường cho biết Hải Phòng xác định không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, không lựa chọn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, mà phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu này trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Để thực hiện mục tiêu này, Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/1/2026 về chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 43,5% so với năm 2020, đưa chỉ số PGI vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, 100% cảng biển đạt tiêu chí cảng xanh, chuyển đổi thành công hai khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền và Đình Vũ, đồng thời phấn đấu ít nhất 50% số khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi.

Đặc biệt, Hải Phòng đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với cam kết chung của quốc gia.

Hải Phòng xác định 5 nhóm nhiệm vụ chuyển đổi xanh là phát triển cảng xanh, xây dựng khu công nghiệp sinh thái thực chất, thúc đẩy năng lượng sạch, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và xây dựng dữ liệu môi trường. Với đặc trưng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics, Hải Phòng xác định kinh tế tuần hoàn là động lực, phát triển cảng xanh là đột phá chiến lược.

Để thực hiện mục tiêu cảng xanh, các doanh nghiệp cảng tập trung triển khai các dự án trọng điểm như cấp điện bờ cho tàu tại Lạch Huyện và Đình Vũ, chuyển đổi cẩu RTG sang sử dụng điện, xây dựng cảng thông minh, hệ thống cộng đồng cảng và từng bước chuyển đổi phương tiện, thiết bị sang sử dụng nhiên liệu sạch.

Đối với khu công nghiệp sinh thái, trên cơ sở 2 khu công nghiệp thí điểm (Nam Cầu Kiền và Deep C), Hải Phòng sẽ nhân rộng mô hình để triển khai cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng giảm phát thải.

DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ THỂ ĐẦU TƯ CHUYỂN ĐỔI XANH

Ông Chu Minh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cho biết doanh nghiệp này đang tập trung thực hiện đầu tư hệ thống cấp điện bờ cho tàu neo đậu tại khu vực Lạch Huyện và Đình Vũ, chuyển đổi, đầu tư thiết bị nâng hạ sử dụng điện, năng lượng sạch, trọng tâm là cẩu E-RTG, xe nâng hàng RS sử dụng điện.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng xây dựng hệ thống quản lý cảng thông minh Smart Port và hệ thống cộng đồng cảng PCS, nghiên cứu xây dựng phát triển đội tàu lai dắt, sà lan sử dụng nhiên liệu sạch theo hướng LNG/Hybrid.

Tổng nguồn lực mà Hải Phòng dự kiến thực hiện chuyển đổi xanh giai đoạn 2026–2030 là hơn 256.000 tỷ đồng

Để thực hiện 4 nhiệm vụ chuyển đổi cảng xanh, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, ước tính khoảng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong khi thời gian triển khai dài, yêu cầu kỹ thuật và sự đồng bộ giữa hạ tầng cảng, hệ thống điện, phương tiện, thiết bị và hoạt động của các hãng tàu, doanh nghiệp logistics.

Đại diện Cảng Hải Phòng đề nghị thành phố và các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, kết nối hạ tầng điện và bố trí nguồn cấp điện ổn định. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tài chính xanh đối với các dự án giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và chuyển đổi thiết bị cảng.

Ông Chu Minh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cho biết để thực hiện 4 nhiệm vụ chuyển đổi cảng xanh, số tiền đầu tư rất lớn lên tới chừng hơn 1.800 tỷ đồng. Ảnh: MĐ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường, tổng nguồn lực mà Hải Phòng dự kiến thực hiện chuyển đổi xanh giai đoạn 2026–2030 là hơn 256.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong hơn 138.000 tỷ đồng huy động trực tiếp cho các nhiệm vụ của Nghị quyết số 08, có hơn 135.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 98% nguồn lực trực tiếp) dự kiến đến từ doanh nghiệp, ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 2%. Điều này cho thấy doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, nhà nước giữ vai trò kiến tạo dẫn dắt và tạo lập môi trường thuận lợi.

Ông Cường cho rằng cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động đánh giá hiện trạng sản xuất, tiêu thụ năng lượng, nước, nguyên liệu và phát thải, thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm kê khí nhà kính; đồng thời xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, giảm phát thải, áp dụng ESG và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp cảng biển và logistics cần phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuyển đổi.

Từ góc độ cơ quan quản lý môi trường, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh chuyển đổi xanh cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, công nghệ và cộng đồng. Trong đó, Nhà nước kiến tạo thể chế, doanh nghiệp là chủ thể đầu tư và đổi mới sáng tạo, người dân vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả.

“Với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, Hải Phòng sẽ trở thành địa phương tiên phong trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững”, ông Hải nói.