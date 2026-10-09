Hải Phòng kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị văn hóa, thể thao và du lịch

Hội nghị do Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Nguyễn Thành Trung chủ trì. Tham dự có các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Nguyễn Thành Trung và Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Phạm Thị Tô Trang tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Theo Quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 8.10.2026 của UBND thành phố Hải Phòng, Nhà hát Chèo Xứ Đông và Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng được hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, trực thuộc Sở VHTTDL thành phố.

Cùng với việc hợp nhất hai nhà hát, Giám đốc VHTTDL Hải Phòng ban hành Quyết định số 1239/QĐ-SVHTTDL ngày 8.10.2026, bổ nhiệm Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

Việc hợp nhất hai đơn vị nghệ thuật là bước kiện toàn tổ chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đồng thời tạo điều kiện tập hợp nguồn lực, phát huy thế mạnh của các loại hình sân khấu truyền thống. Qua đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục gìn giữ những giá trị nghệ thuật đặc sắc, đổi mới nội dung và phương thức biểu diễn, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hải Phòng được tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng, trực thuộc Sở VHTTDL Hải Phòng.

Cùng với quyết định tổ chức lại, thành phố ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, tạo cơ sở pháp lý để đơn vị triển khai hoạt động theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại Trung tâm Xúc tiến du lịch Hải Phòng, góp phần kiện toàn hệ thống đơn vị sự nghiệp phục vụ hoạt động quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch thành phố.

Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu

Thay mặt lãnh đạo ba đơn vị được kiện toàn, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và Sở VHTTDL Hải Phòng; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, sâu sát thực tiễn, lắng nghe và phát huy trí tuệ tập thể, chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh quyết tâm đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, lấy hiệu quả công việc, chất lượng nghệ thuật, sự trưởng thành của đội ngũ và sự đón nhận của công chúng làm thước đo, góp phần xây dựng Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng ngày càng phát triển.

Trong bối cảnh Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc hợp nhất, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch không chỉ nhằm ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, phát huy các nguồn lực văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.