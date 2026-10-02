Hải Phòng kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Đảng ủy 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu nhấn mạnh yêu cầu biến quyết tâm thành hành động, biến các chủ trương, quyết sách thành kết quả cụ thể; không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn cản trở sự phát triển.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Đảng ủy 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; đồng thời sơ kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 bình quân từ 13%/năm trở lên.

Quyết liệt từ điều hành đến thực thi

Theo đánh giá tại hội nghị, 9 tháng năm 2026, kinh tế Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây, cao hơn 3,48 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng ước tính của cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,23%, cao hơn 3,03 điểm phần trăm so với mức tăng chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 163.746 tỷ đồng, bằng 84% dự toán. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng có bước chuyển mạnh trong quý 3, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc được các sở, ngành, địa phương phân tích, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện phương châm “việc hôm nay không để ngày mai,” lãnh đạo càng cao càng phải mẫu mực trong tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt.

Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với kết quả, tiến độ và sản phẩm công việc; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TU và hệ thống KPI phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm. Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các địa phương, bảo đảm tương quan với khối lượng và tính chất nhiệm vụ.

Tạo thêm động lực từ công nghiệp và đầu tư

Trong lĩnh vực kinh tế, Hải Phòng đặt mục tiêu đưa Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng tối thiểu 15,5%. Thành phố tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, nhất là hơn 300 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Các thủ tục liên quan đến những dự án mới được yêu cầu xử lý nhanh để sớm đưa dự án vào sản xuất. Trong tháng 10/2026, thành phố phấn đấu hoàn thiện Đề án phát triển mô hình “Cụm công nghiệp sinh thái”; trong quý 4 hoàn thiện Đề án “Khôi phục và phát triển ngành đóng tàu thành phố Hải Phòng,” đồng thời sớm ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách để Khu Thương mại tự do hoạt động hiệu quả trong năm nay.

Hải Phòng cũng tiếp tục triển khai “cơ chế luồng xanh” trong giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các dự án trọng điểm.

Thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; công khai tiến độ xử lý hồ sơ và chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, chuẩn bị các kịch bản điều hành ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, thành phố tập trung điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh giải quyết 151 dự án tồn đọng theo phương án được phê duyệt; tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026 được Hải Phòng xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương./.