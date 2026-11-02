Hải Phòng kiểm tra, xử lý 152.423 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 152.423 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tổng số tiền xử phạt theo lỗi vi phạm hơn 389,5 tỷ đồng, trong đó số tiền đã nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 261,5 tỷ đồng.

Phương tiện chạy quá tốc độ được phát hiện qua thiết bị ghi hình.

Cùng với xử phạt hành chính, lực lượng chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.653 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 25.090 trường hợp. Các phương tiện bị tạm giữ gồm 483 ô tô, 21.808 mô tô, 486 xe máy điện và 2.346 phương tiện thô sơ.

Trong đó, vi phạm giao thông đường bộ chiếm phần lớn với 148.009 trường hợp bị xử lý, số tiền phạt hơn 380,2 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng xử lý 360 trường hợp, phạt hơn 757 triệu đồng.

Đối với đường thủy nội địa, có 4.054 trường hợp vi phạm bị xử lý, gồm 4.015 phương tiện thủy và 39 cảng, bến, với tổng số tiền phạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc ứng dụng thiết bị ghi hình để phát hiện, xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã gửi thông báo phạt nguội đến 16.433 trường hợp, xử lý 13.934 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 119,7 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp bị xử lý qua hình thức phạt nguội tăng 10.004 trường hợp, gấp 3,55 lần. Số tiền xử phạt cũng tăng hơn 94 tỷ đồng, gấp 4,67 lần.

Việc tăng cường ứng dụng thiết bị ghi hình trong giám sát giao thông góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tăng tính minh bạch, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.