Hải Phòng: Kích hoạt kế hoạch diệt chuột trên hơn 223.700 ha năm 2027

Hình ảnh HTX tổ chức trộn bả để tổ chức đánh chuột tập trung. Nguồn CTTĐT

Trên một không gian sản xuất rộng lớn với tổng diện tích dự kiến lên tới 223.750 ha - bao phủ 149.050 ha lúa hai vụ, 58.500 ha rau màu ba vụ và 16.200 ha cây ăn quả tập trung - chuột hại luôn là mối đe dọa thường trực đối với năng suất và thu nhập của nhà nông. Nhận diện rõ đặc tính cư trú và di chuyển của loài gặm nhấm này, Kế hoạch không chỉ khoanh vùng tại ruộng đồng mà mở rộng "trận địa" kiểm soát tới toàn bộ các điểm trú ngụ như bờ vùng, bờ thửa, gò đống, hệ thống kênh mương thủy lợi, ven đường giao thông, khu dân cư cũng như các vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, trao quyền chủ động cho các xã, phường, đặc khu linh hoạt mở rộng phạm vi sang các vùng chuyển đổi để không tạo ra "vùng trũng" phát sinh dịch hại.

Thay vì đánh bắt nhỏ lẻ, tự phát kém hiệu quả, phương án tác chiến năm 2027 được thiết kế khoa học thành 08 đợt ra quân tập trung, khớp nhịp chính xác với từng ngưỡng sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng: Vụ Đông Xuân: Đợt 1 (15/01 - 05/02, giai đoạn đổ ải, làm đất, gieo cấy); Đợt 2 (đầu tháng 3, lúa đẻ nhánh rộ); Đợt 3 (tháng 4, lúa đứng cái, làm đòng đến trỗ). Vụ Mùa: Đợt 4 (cuối tháng 6 - đầu tháng 7, làm đất, gieo cấy); Đợt 5 (đầu tháng 8, lúa đẻ nhánh rộ); Đợt 6 (cuối tháng 8 - trung tuần tháng 9, lúa đứng cái, làm đòng, trỗ). Vụ Đông: Đợt 7 (tháng 10, làm đất trồng cây vụ Đông); Đợt 8 (tháng 12, giai đoạn sinh trưởng đến thu hoạch).

Chiến thuật điều phối cũng thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng giữa hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Hai thời điểm bản lề đầu vụ - Đợt 1 và Đợt 4 - được tập trung đánh mồi bả đồng loạt kết hợp biện pháp thủ công nhằm chặn đứng khả năng sinh sôi của chuột ngay từ vạch xuất phát. Sang các đợt tiếp theo, giải pháp kỹ thuật chuyển hướng ưu tiên đặt bẫy, cạm, vớt bèo khơi thông kênh mương, phát quang bụi rậm và săn bắt thủ công để giảm thiểu tối đa áp lực hóa chất lên hệ sinh thái đồng ruộng.

Đáng chú ý, văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt ra hàng rào nguyên tắc bất di bất dịch về an toàn sinh mạng và môi trường sống: tuyệt đối nghiêm cấm hành vi dùng điện bẫy chuột dưới mọi hình thức, kiểm soát chặt chẽ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ đàn mèo "khắc tinh" tự nhiên bền vững nhất trong chuỗi thức ăn đồng ruộng.

Để chủ trương đi vào thực chất, sự vào cuộc của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong vai trò “chủ đạo” chuyên môn được kết nối chặt chẽ với mạng lưới tổ, đội diệt chuột ở cơ sở cùng sức lan tỏa từ Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Khi ý thức tự giác của mỗi người dân hòa nhịp cùng sự điều hành bài bản của chính quyền, những cánh đồng Hải Phòng sẽ có thêm "lá chắn" vững chắc để bảo toàn mùa màng, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn và thịnh vượng./.