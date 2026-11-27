Ngày 27/11, Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II và III năm 2026, với tổng cộng 121 giải thưởng, trị giá 238 triệu đồng. Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, góp phần tăng cường quản lý doanh thu, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban tổ chức tổ chức bốc thăm chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II và III năm 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chương trình được thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát thành phố theo Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng. Ông Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng chủ trì chương trình theo ủy quyền của lãnh đạo đơn vị.

Theo thể lệ, chương trình lựa chọn ngẫu nhiên các số hóa đơn điện tử tham gia dự thưởng hợp lệ trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế. Đối tượng tham gia là các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là người tiêu dùng cá nhân và có đầy đủ thông tin định danh như: mã số thuế, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Các hóa đơn được lựa chọn thuộc phạm vi quản lý của Thuế thành phố Hải Phòng, có thời điểm lập trong các kỳ tương ứng: quý I từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2026; quý II từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2026 và quý III từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Việc lựa chọn được thực hiện ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Cục Thuế. Mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Toàn bộ quá trình có sự giám sát của Hội đồng giám sát hoạt động độc lập, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai và minh bạch.

Về cơ cấu giải thưởng, đối với quý I và quý II/2026, mỗi quý có 44 giải, tổng trị giá 80 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 35 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Đối với quý III/2026, thực hiện Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính về tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh, thành phố, hình thức trả thưởng chuyển từ theo quý sang theo tháng kể từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mỗi tháng 7, 8 và 9 có 11 giải, tổng trị giá 26 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 7 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Như vậy, trong đợt lựa chọn lần này, Thuế thành phố Hải Phòng xác định tổng cộng 121 số hóa đơn trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng 238 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, cùng với việc triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ngành Thuế tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử chất lượng cao cho người nộp thuế.

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, chống thất thu ngân sách. Chương trình “Hóa đơn may mắn” cũng là một trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy cải cách toàn diện, điện tử hóa, số hóa, hướng tới mục tiêu phục vụ người nộp thuế ở mức cao nhất.

Ông Mai Chiến Thắng mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố. Thuế thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân, với tôn chỉ “Lấy Người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, hướng tới trở thành “Đối tác tin cậy với Người nộp thuế”.

Theo Ban tổ chức, việc trao thưởng được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Tiền thưởng được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người trúng thưởng. Thuế thành phố Hải Phòng có trách nhiệm thông báo kết quả, hướng dẫn thủ tục nhận thưởng đến người có hóa đơn trúng thưởng qua đường bưu điện; đồng thời, công khai danh sách hóa đơn trúng thưởng trên trang thông tin điện tử của Thuế thành phố để người dân theo dõi.

Thông qua chương trình, cơ quan Thuế kỳ vọng hình thành thói quen lấy hóa đơn trong hoạt động mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và các cơ sở kinh doanh. Đây cũng là giải pháp khuyến khích người tiêu dùng tham gia giám sát hoạt động kinh doanh, thúc đẩy minh bạch doanh thu, tăng cường hiệu quả quản lý thuế và hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.