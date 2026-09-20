Hải Phòng không ép buộc học sinh học thêm trong và ngoài nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục trên địa bàn về chấn chỉnh, tăng cường quản lý một số hoạt động trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, đối với tổ chức suất ăn bán trú, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn.

Phối hợp với ngành y tế, giáo dục xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiếp nhận, xác minh, xử lý phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm và việc thu, chi tiền ăn bán trú theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu…

Công khai thực đơn, mức thu, các khoản chi tổ chức bữa ăn bán trú; tạo điều kiện để cha mẹ học sinh giám sát việc giao nhận thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú. Hoàn thành tổ chức niêm yết công khai trước ngày 25/9/2026, duy trì thường xuyên trong năm học…

Đối với dạy thêm, học thêm, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát (đột xuất) hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao (nhất là các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn). Kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về hoạt động dạy thêm, học thêm. Tuyệt đối không dùng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường.

Đối với học sinh tiểu học, không tổ chức dạy thêm (trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống), không dạy trước chương trình.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tân An 2 (xã Tân An) học nội quy năm học mới. Ảnh: THTA2.

Đối với trẻ mầm non, không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi. Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý giáo viên thuộc quyền quản lý trong việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tại đơn vị, hoàn thành trước ngày 25/9/2026. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và trước pháp luật trong phạm vi trách nhiệm quản lý được giao.

Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn (nhất là các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường có liên quan đến giáo viên, học sinh của đơn vị). Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Văn bản chỉ rõ, không lạm dụng danh nghĩa tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch... mà không gắn với mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình.

Cấp tiểu học, tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Cùng với đó, thực hiện các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh, làm cơ sở chuyển tiếp tự nhiên lên các cấp học trên.

Ở cấp THCS, tập trung giúp học sinh nhận biết sở thích, năng lực của bản thân, tìm hiểu nghề nghiệp và lựa chọn lộ trình học tập sau trung học cơ sở.

Cấp THPT, tăng cường giáo dục hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp, ngành nghề và phát triển năng lực phù hợp với bản thân.

Đối với việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức buổi 2 trong kế hoạch giáo dục của đơn vị. Xác định rõ nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh, người thực hiện, địa điểm và các điều kiện bảo đảm; tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch giáo dục và các quy định hiện hành.

Việc tổ chức các hoạt động buổi 2 bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và đối tượng. Không ép buộc học sinh tham gia các hoạt động không thuộc nội dung bắt buộc của chương trình. Không lợi dụng việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định hoặc thu các khoản kinh phí trái quy định.

Đối với các lớp tiểu học, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: hướng dẫn học sinh hoàn thành các nội dung học tập tại lớp; không giao bài tập về nhà cho học sinh; khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Cũng theo nội dung văn bản, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đề nghị chỉ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp xã trong trường hợp để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp thành phố tổ chức. Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp xã để lấy thành tích.

Các cơ sở giáo dục không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên tổ chức…