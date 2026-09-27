Hải Phòng: Khởi tố một số đối tượng xâm phạm mồ mả phát trên mạng xã hội

Vào chiều 27.9, lãnh đạo Công an xã Trường Tân cho biết, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng làm rõ vụ việc một số đối tượng thực hiện "thử thách xâm phạm mồ mả", phát trực tiếp trên mạng xã hội TikTok để thu hút người xem, lượt thích và quà tặng có thể quy đổi thành tiền.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trường Tân phát hiện tài khoản TikTok có tên hiển thị T.V. đăng tải nhiều video có nội dung xấu, độc, trong đó có thử thách xâm phạm mồ mả nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Công an xã đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác định, chiều 12.9, M.X.Đ. (SN 2009, ở xã Gia Phúc) và P.T.V. (SN 2009, ở xã Trường Tân) thống nhất tổ chức live PK trên ứng dụng TikTok.

Theo thỏa thuận, bên thua sẽ phải thực hiện thử thách do bên thắng yêu cầu. Thử thách được thống nhất là người thua phải đến nghĩa địa thực hiện hành vi xâm phạm mồ mả.

Sau khi kết thúc thời gian live PK, M.X.Đ. là người thua và đồng ý thực hiện thử thách. Khoảng 23 giờ 45 ngày 12.9, Đ. phát trực tiếp trên TikTok quá trình thực hiện.

Đ. cùng N.T.T. (SN 2008, ở xã Gia Phúc) và P.Đ.N. (SN 2010, ở xã Trường Tân) đến nghĩa trang nhân dân Đống Bùi, thuộc thôn Quang Đức, xã Trường Tân. Tại đây, Đ. thực hiện các hành vi như đã thỏa thuận.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.