Hải Phòng khơi thông vốn, rút ngắn thủ tục để đón đầu tư vào khu công nghiệp

Hội thảo do Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Hội thảo “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp: Đón sóng đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới” tổ chức tại Hải Phòng ngày 29.9.2026

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung vào bài toán nguồn vốn cho hạ tầng khu công nghiệp.

Theo đó, khu công nghiệp hiện nay không chỉ cần quỹ đất mà còn phải có hệ thống hạ tầng, công nghệ và chuỗi cung ứng đồng bộ. Trong khi đó, các dự án hạ tầng khu công nghiệp thường cần vốn lớn và thời gian thu hồi vốn dài.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là kết nối hiệu quả các nguồn vốn - từ tín dụng ngân hàng, vốn chủ sở hữu đến thị trường vốn và nguồn đầu tư trong, ngoài nước - với những dự án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất.

Đây cũng là bài toán Hải Phòng đang đặt ra trong quá trình thu hút đầu tư. Theo Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 25.9.2026, UBND TP. Hải Phòng đã công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Danh mục gồm nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, logistics, đô thị, thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục, xử lý chất thải và cấp nước. Trong đó, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp được xác định tại Lạch Huyện, sân bay Tiên Lãng, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Miện và Bình Giang.

Hải Phòng cũng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ.

Không chỉ đưa ra danh mục dự án để thu hút vốn, Hải Phòng còn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Theo Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 13.9.2026, từ ngày 1.10.2026, thành phố áp dụng cơ chế “luồng xanh”, với sáu thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Hải Phòng.

Trong đó, bốn thủ tục về chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút thời gian giải quyết từ 17 ngày làm việc xuống còn 8 ngày.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút từ 10 ngày xuống còn 3,5 ngày trong một số trường hợp.

Như vậy, bên cạnh việc xác định các dự án cần thu hút đầu tư và rút ngắn thủ tục, Hải Phòng cũng đứng trước yêu cầu tìm nguồn vốn để các dự án, đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp, có thể triển khai.