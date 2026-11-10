Hải Phòng: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

9 tháng năm 2026, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng 12,08%, mức cao nhất trong 6 năm; riêng quý III tăng 13,09%, công nghiệp tăng 15,98%, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 97.825 tỷ đồng.

Phía sau những con số ấy là nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, thúc đẩy triển khai dự án. Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng đang góp phần tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, điều hành và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Từ những điểm nghẽn đến quyết sách hành động

Một tối cuối thu, khi nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng đã vắng người, những ô cửa tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, vẫn sáng đèn.

Tại đây, ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, kể về những chuyển động sau khi thành phố ban hành Nghị quyết 11-NQ/TU.

Theo ông Thép, trước đây, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, trách nhiệm chưa rõ, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Ngày 15/7/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026–2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Bí thư Hải Phòng Lê Ngọc Châu là người quyết định, ban hành nghị quyết 11 tạo cú hích mới cho kinh tế Hải Phòng

Ngay sau đó, Thành ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp làm tổ trưởng; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các cụm xã, phường để tháo gỡ khó khăn tại cơ sở.

“Nghị quyết này đã đi vào cuộc, vào đời sống rất nhanh”, ông Thép nhận xét.

Điểm khác biệt là chuyển từ chỉ đạo chung sang phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với từng nhiệm vụ và kết quả.

Khơi thông dòng vốn, tháo gỡ từng điểm nghẽn

Theo ông Phạm Văn Thép, chuyển biến rõ nét sau khi triển khai Nghị quyết 11 là yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

“Trước đây ông nào biết ông đấy. Nhưng bây giờ không. Sau khi nghị quyết ra đời bắt buộc các ông phải phối hợp với nhau”, ông Thép chia sẻ.

Một dự án muốn đi vào sản xuất không chỉ cần quyết định đầu tư mà còn phụ thuộc vào mặt bằng, hạ tầng, thủ tục và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan. Chỉ một khâu chậm trễ cũng có thể khiến nguồn vốn chưa phát huy hiệu quả.

Với 27 khu công nghiệp đang giải phóng mặt bằng và thi công, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức hơn 30 cuộc họp để chỉ đạo, xử lý vướng mắc về tiến độ.

Đối với 105 dự án thứ cấp, Ban phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng, phấn đấu đưa các nhà máy vào hoạt động sớm.

Cùng với đó, đơn vị triển khai cơ chế “luồng xanh”, ưu tiên xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quy định pháp luật.

Theo ông Thép, sau khoảng 3 tháng triển khai nghị quyết, lần đầu cả ba chỉ tiêu quan trọng trong kịch bản tăng trưởng quý III mà thành phố giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế đều vượt kế hoạch.

Kết quả này phản ánh nỗ lực phối hợp, xử lý vướng mắc trong triển khai dự án, tạo điều kiện đưa nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Hải Phòng đang vươn lên trên nhiều lĩnh vực

Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng

Nghị quyết 11 được ban hành trong bối cảnh Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có và thu hút thêm động lực phát triển mới.

Theo kế hoạch triển khai, hơn 600 nhiệm vụ với 1.054 nhiệm vụ thành phần được phân công cho các sở, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Những kết quả tăng trưởng 9 tháng năm 2026 tạo nền tảng quan trọng, song cũng đặt ra yêu cầu duy trì nhịp độ phát triển trong những tháng cuối năm và giai đoạn 2026–2030.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 13%/năm trở lên, Hải Phòng cần tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiều dự án được khởi thông

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết 11 cần được đánh giá bằng kết quả cụ thể: dự án được tháo gỡ vướng mắc, thời gian xử lý thủ tục rút ngắn, nhà máy đi vào hoạt động và nguồn vốn chuyển thành năng lực sản xuất thực tế.

Từ câu chuyện tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, có thể thấy muốn thúc đẩy tăng trưởng không chỉ cần tìm kiếm nguồn lực mới mà còn phải khơi thông những nguồn lực hiện có.

Khi trách nhiệm được xác định rõ, các cơ quan phối hợp hiệu quả và khó khăn của doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực cho Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.