Hải Phòng: Khơi thông dòng vốn bất động sản khu công nghiệp đón sóng đầu tư mới

Hải Phòng

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đồng thời đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho khu công nghiệp trong giai đoạn mới.

Phiên thảo luận tại hội thảo “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp: Đón sóng đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới”. (Ảnh BTC)

Tại hội thảo, các diễn giả nhận định cuộc cạnh tranh thu hút FDI đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “ưu đãi diện tích, giá thuê” sang “chất lượng hệ sinh thái sản xuất” gắn liền với hạ tầng, logistics, năng lượng sạch và tiêu chuẩn ESG.

Để đáp ứng dòng vốn mới hướng vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia nhấn mạnh việc cần thiết phải xây dựng mô hình tài chính đa dạng, kết hợp giữa tín dụng ngân hàng với trái phiếu, quỹ đầu tư, hợp tác công - tư (PPP) và các công cụ tài chính xanh.

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu tham dự Hội thảo và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh BTC)

​Thông qua hai phiên thảo luận chuyên sâu về chính sách và bài toán nguồn vốn, hội thảo đã đưa ra nhiều góc nhìn thực tiễn nhằm tháo gỡ rào cản, giúp xây dựng hệ sinh thái công nghiệp toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.