Hải Phòng khơi thông điểm nghẽn, tạo sức bật từ hạ tầng chiến lược

Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển

Bước vào những tháng cuối năm 2026, Hải Phòng đang tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Trong đó, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là một trong những động lực quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.

Hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để Hải Phòng tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển (Ảnh dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận).

Theo UBND TP Hải Phòng, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 181.008 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69%.

Cùng với những kết quả kinh tế tích cực, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân trên địa bàn đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, đến nay, tiến độ 24/24 công trình, dự án trọng điểm đang bảo đảm kịch bản đề ra, dự kiến hoàn thành các mục tiêu của quý IV/2026.

Đối với hạ tầng giao thông đường bộ, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện. Dự án có chiều dài khoảng 11km, quy mô 8 làn xe, với các hạng mục quan trọng như cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray và hệ thống đường kết nối.

Cầu Hải Thành thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, tính đến ngày 28/10/2026, dự án đã giải ngân 5.661/6.036 tỷ đồng, đạt 93,7% tổng số vốn được bố trí. Riêng năm 2026, giá trị giải ngân đạt 1.983,7/2.359 tỷ đồng, tương đương 84,1% kế hoạch.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu thông xe tuyến đường trước Tết Nguyên đán 2027.

Cùng với đường Vành đai 2, nhiều công trình giao thông quy mô lớn khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư hơn 6.312 tỷ đồng, đã hoàn thành khoảng 63,4%, phấn đấu trong quý IV đạt 74% khối lượng thi công.

Tại khu vực phía Tây thành phố, dự án xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện) với tổng mức đầu tư hơn 1.228 tỷ đồng, khối lượng thi công hiện đạt 60%. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt 90% khối lượng trong quý IV/2026...

Bên cạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, Hải Phòng cũng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng để triển khai hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn cuối năm 2026, bao gồm: tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng mức đầu tư dự kiến 4.335 tỷ đồng; dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu (đường Vành đai 3), tổng mức đầu tư dự kiến 9.908,1 tỷ đồng; Dự án hoàn thiện xây dựng tuyến đường Vành đai 3, đoạn từ nút giao Hưng Đạo (Vành đai 2) đến nút giao quốc lộ 10, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.119 tỷ đồng...

Một trong những công trình có ý nghĩa chiến lược khác, đối với phát triển của Hải Phòng là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đoạn tuyến qua địa bàn TP Hải Phòng dài khoảng 104,669km, đi qua 23 xã, phường, đặc khu, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 446ha, ảnh hưởng đến khoảng 5.650 hộ dân và 48 tổ chức.

14/14 dự án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua TP Hải Phòng dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 11/2026 (Ảnh Dự án khu tái định cư tại phường Dương Kinh hoàn thành tháng 10/2026).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố đang tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng). Đến ngày 26/10, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 328,9/435,7ha, tương đương 75%.

Thành phố đặt mục tiêu bàn giao 97 - 98% mặt bằng trong tháng 11, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2026. Về tái định cư vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt, hiện, 14/14 dự án tái định cư với 22 khu tái định cư đã khởi công, dự kiến cơ bản hoàn thành thi công trong tháng 11/2026.

Bên cạnh giao thông đường bộ và đường sắt, Hải Phòng tiếp tục tập trung phát triển hệ thống cảng biển nước sâu nhằm phát huy lợi thế cửa ngõ xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc.

Tại khu bến Lạch Huyện, thành phố đang thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển thuộc Dự án bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12; đồng thời tiếp tục đôn đốc, phấn đấu khởi công các bến số 7, số 8, số 9 và số 10 trong quý IV/2026.

Song song với phát triển hạ tầng giao thông và cảng biển, thành phố đang hoàn thiện Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển, phân bổ nguồn lực đầu tư và xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ.

Đối với công tác phát triển nhà ở xã hội, Hải Phòng tiếp tục triển khai theo quan điểm "Vị trí tốt – Chất lượng tốt – Giá cả tốt". Hiện, thành phố đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 83.903 căn, phấn đấu hoàn thành 7.160 căn trong năm 2026, vượt kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đối với nhà ở cho thuê đã hoàn thành 820 căn, đạt 82% kế hoạch năm. Đồng thời, có 242/249 dự án tồn đọng, kéo dài đã được tháo gỡ; 995/995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đã được phê duyệt phương án xử lý.

Hải Phòng phát triển nhà ở xã hội theo quan điểm "Vị trí tốt – Chất lượng tốt – Giá cả tốt" (Ảnh dự án xây dựng nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải).

Việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân, qua đó hình thành những động lực tăng trưởng mới cho thành phố Cảng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Trước yêu cầu tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% năm 2026, Hải Phòng đang thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 5/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu toàn thành phố tập trung cao độ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, quyết tâm tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,39%, cả năm đạt 13%.

Thành phố phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 và quý IV đạt 18%, cả năm đạt 15%; thu hút FDI tháng 11 đạt 120 triệu USD, quý IV đạt 365 triệu USD, cả năm đạt trên 4 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý IV đạt 109 nghìn tỷ đồng.

Hải Phòng quyết tâm mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,39%, cả năm đạt 13%.

Đối với đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu quyết tâm giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 11, phấn đấu đến hết tháng 12 đạt 120%.

Để thực hiện mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu phải thực hiện nghiêm phương châm "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "Việc hôm nay không để ngày mai, việc đến đâu giải quyết đến đó"; duy trì giao ban hằng tuần, lập và giám sát thực hiện theo "đường găng tiến độ", bảo đảm nguyên tắc "6 rõ - 1 xuyên suốt"; tăng cường đi cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 2 tháng cuối năm 2026. Trong đó, yêu cầu rà soát từng dự án đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm có số vốn lớn; giải quyết ngay vướng mắc về mặt bằng, thi công, thanh quyết toán, kiểm điểm tiến độ hằng tuần.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2027 theo thứ tự ưu tiên, phù hợp nguồn lực, không đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí. Riêng 13 dự án thuộc Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phải xác định thứ tự ưu tiên, lập tiến độ chi tiết; phấn đấu hoàn thiện thủ tục để có thể khởi công dự án kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất trong quý IV/2026.

Trong thu hút đầu tư, cán bộ, công chức phải lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành hiệu quả với doanh nghiệp. Thành phố nghiên cứu thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND thành phố, hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực hiện và sau khi dự án đi vào hoạt động.

Đối với các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, yêu cầu rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, năng lực nhà đầu tư; yêu cầu cam kết tiến độ, chứng minh năng lực tài chính, kiên quyết xử lý, thu hồi dự án đối với trường hợp vi phạm hoặc cố tình chây ì; hoàn thành trong tháng 1/2027.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu hoàn thành thủ tục để khởi công các công trình, dự án trọng điểm trong quý IV/2026, gồm các bến số 7, 8, 9, 10 tại cảng Lạch Huyện; các Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình khu A, khu B; Nhà máy xử lý chất thải rắn Seraphin; tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Vĩnh Hải.

Về lĩnh vực đất đai, hoàn thành tham mưu điều chỉnh các bất cập trong bảng giá đất, điều chỉnh hợp lý tỷ lệ tính đơn giá thuê đất; hoàn thiện đơn giá, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Rà soát các khu đất xen kẹt, xác định nguồn thu, lộ trình đấu giá, hoàn thành và báo cáo kết quả trong tháng 12/2026. Tiếp tục hoàn thiện, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Khẩn trương ban hành, công khai nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư, xác định diện tích đất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ và quyết định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; báo cáo trong tháng 12/2026.

Về quy hoạch và phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy yêu cầu hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố trong tháng 11/2026; nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho chủ trương ban hành nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đô thị đối với Hải Phòng, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Đồng thời, đề xuất triển khai ngay các nội dung, cơ chế, chính sách đã được Luật và Nghị định 378 cho phép, đủ điều kiện thực hiện. Đôn đốc hoàn thành 3.653 căn nhà ở xã hội trong quý IV/2026, đẩy nhanh giải ngân Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược và hoàn thiện công tác quy hoạch không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% năm 2026, thuộc nhóm cao nhất cả nước, mà còn tạo nền tảng để Hải Phòng mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Duy Thanh