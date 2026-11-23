Dự chương trình nghệ thuật có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo và sản xuất điện ảnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự chương trình Gala. (ảnh BTC)

TP hiện có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có hai di sản thế giới liên tỉnh là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; cùng hai di sản văn hóa phi vật thể thế giới là Nghệ thuật Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Từ cảnh quan biển đảo Cát Bà, những quần thể di tích giàu giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh như Côn Sơn - Kiếp Bạc, An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương đến bến tàu không số K15, những công trình kiến trúc Pháp, những con đường hoa phượng đỏ, hệ thống cảng biển và các cây cầu hiện đại, Hải Phòng có nguồn chất liệu đa dạng để các nhà làm phim khai thác, sáng tạo.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, di sản, văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại không chỉ tạo nên bản sắc riêng của TP mà còn có khả năng đáp ứng bối cảnh cho nhiều thể loại phim, mở ra cơ hội kể những câu chuyện độc đáo về vùng đất và con người Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình Gala. (ảnh BTC)

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, văn hóa, TP còn có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cảng biển quốc tế cùng mạng lưới giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng tạo thuận lợi cho việc di chuyển nhân lực, vận chuyển thiết bị và tổ chức sản xuất phim.

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ, du lịch, thương mại và vận tải ngày càng phát triển cũng là điều kiện để Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP Hải Phòng, những lợi thế về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và hạ tầng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để thực sự trở thành điểm đến được các nhà sản xuất, hãng phim trong nước và quốc tế quan tâm, Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng năm 2026 và chương trình Gala nhằm giới thiệu môi trường hợp tác, cơ chế hỗ trợ và sự đồng hành của TP.

Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh. Thông điệp TP gửi tới cộng đồng làm phim là Hải Phòng không chỉ chào đón bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách mà còn bằng quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình thực hiện các dự án điện ảnh và công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Gala là dịp kết nối các nghệ sĩ, nhà làm phim và những người yêu điện ảnh với thành phố Hải Phòng. (ảnh BTC)

Với chủ đề “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”, chương trình nghệ thuật được xây dựng thành ba phần: “Hải Phòng trong những thước phim”, “Hải Phòng và những tài năng” và “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”.

Thông qua các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những câu chuyện gắn với điện ảnh, chương trình tái hiện hành trình hình ảnh Hải Phòng đi vào các tác phẩm nghệ thuật, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đồng thời, Gala cũng gửi gắm kỳ vọng về việc đưa TP trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của đêm Gala là sự hội tụ của các nghệ sĩ là người con Hải Phòng và những nghệ sĩ dành tình cảm đặc biệt cho thành phố qua nhiều thế hệ. Những tiết mục biểu diễn cùng chia sẻ về hành trình sáng tạo đã góp phần khắc họa tình cảm gắn bó giữa quê hương và nghệ thuật.

Được kết nối bằng điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” không chỉ gợi nhắc những dấu ấn lịch sử, văn hóa của thành phố mà còn mở ra những kỳ vọng mới. Từ những câu chuyện của đất Cảng, chương trình gửi lời mời tới các nghệ sĩ, nhà làm phim tiếp tục tìm đến, khám phá và kể về Hải Phòng bằng những góc nhìn sáng tạo, góp phần đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với công chúng qua màn ảnh.