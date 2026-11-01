Hải Phòng khơi dậy tình yêu áo dài và văn hóa đọc qua cuộc thi ảnh

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hải Phòng năm 2026, Thư viện thành phố Hải Phòng phát động Cuộc thi ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức,” nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, lan tỏa tình yêu sách, khuyến khích văn hóa đọc và quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng.

Cuộc thi hướng tới việc kết nối vẻ đẹp của trang phục truyền thống với những giá trị của tri thức, văn hóa và đời sống tinh thần. Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh tà áo dài Việt Nam trong không gian đọc sách, thư viện, học tập, nghiên cứu; đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa tiêu biểu của thành phố.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi khá rộng, gồm viên chức, người lao động Thư viện thành phố; người làm công tác thư viện tại các xã, phường, đặc khu và trường học; bạn đọc thư viện; học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân đang học tập, làm việc, sinh sống trên địa bàn Hải Phòng. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

Ảnh dự thi cần thể hiện đúng chủ đề, có ý tưởng sáng tạo, hình ảnh tự nhiên và thông điệp ý nghĩa. Mỗi tác phẩm là một ảnh độc lập, kèm theo tên tác phẩm và phần giới thiệu ngắn.

Hồ sơ dự thi cung cấp đầy đủ thông tin về người tham gia, đơn vị công tác hoặc địa chỉ nơi sinh sống, số điện thoại liên hệ, địa điểm chụp và nội dung giới thiệu tác phẩm.

Poster cuộc thi ảnh.

Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm bảo đảm quyền tác giả, quyền đối với hình ảnh cá nhân và tuân thủ các quy định của cuộc thi. Ảnh được tạo hoàn toàn bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI), ảnh sao chép hoặc chỉnh sửa làm sai lệch bản chất sự việc không được sử dụng.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 22/10 đến hết ngày 15/11/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: dtthanh.thvp@gmail.com.

Thông tin chi tiết và thể lệ được đăng tải trên website Thư viện thành phố Hải Phòng tại địa chỉ https://thuvienhaiphong.org.vn và các trang mạng xã hội chính thức của đơn vị.

Các tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên những kênh truyền thông của Thư viện thành phố để giới thiệu và tổ chức bình chọn trực tuyến. Mỗi tác phẩm có thời gian bình chọn 48 giờ kể từ khi được đăng tải. Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh ghi nhận sự quan tâm của công chúng, không thay thế kết quả chấm giải chuyên môn của Ban tổ chức.

Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu nhiếp ảnh, cuộc thi còn tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm với tà áo dài - biểu tượng văn hóa gắn bó với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong những không gian mang giá trị tri thức và văn hóa, tà áo dài được kỳ vọng sẽ hiện lên với những sắc thái gần gũi, duyên dáng, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống trong đời sống hôm nay.

Đáng chú ý, việc lựa chọn sách, thư viện và các địa chỉ văn hóa, lịch sử của Hải Phòng làm bối cảnh sáng tác cũng mở ra cách tiếp cận sinh động trong quảng bá hình ảnh thành phố. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn có thể trở thành một câu chuyện nhỏ về tình yêu quê hương, niềm say mê khám phá tri thức và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua cuộc thi, Thư viện thành phố Hải Phòng mong muốn khơi dậy niềm tự hào về áo dài Việt Nam, đưa hình ảnh trang phục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích thói quen đọc sách và tinh thần học tập suốt đời.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội./.