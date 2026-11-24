Các đại biểu làm lễ khởi công Dự án (ảnh:CTTTP)

Việc khởi công hai dự án động lực này nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại và trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển nước sâu, tối ưu hóa chuỗi logistics quốc tế và thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu gắn với kinh tế biển của thành phố cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, triển khai trên quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha tại đặc khu Cát Hải (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và nằm trong Khu Thương mại tự do TP. Hải Phòng).

Với tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng, dự án sẽ xây dựng 4 bến container có tổng chiều dài 1.800 m (450 m/bến), đủ năng lực tiếp nhận tàu container thế hệ mới trọng tải từ 12.000 đến 18.000 TEU, cùng 400 m bến sà lan gom rút hàng đường thủy nội địa và hệ thống bãi chứa, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đồng bộ. Khi hoàn thành, kết hợp với 6 bến đang khai thác, dự án sẽ nâng công suất khu bến Lạch Huyện lên hơn gấp đôi, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải xa đi châu Âu, châu Mỹ, giúp giảm chi phí logistics và tạo hàng trăm việc làm cho lao động địa phương.

Cùng thời điểm, Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch cũng được khởi công tại Lô CN1, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải).

Dự án do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư trên diện tích 14 ha với tổng vốn 1.580 tỷ đồng. Nhà máy tập trung sản xuất các vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các ngành điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác. Đây là những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và chuyển đổi xanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, từng bước đưa Hải Phòng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu.