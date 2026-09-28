Hải Phòng: Khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thăng Long

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Nguồn CTTĐTTP

Với quy mô 49,74 ha cùng tổng kinh phí hơn 532 tỷ đồng tại xã Nam An Phụ, Dự án Cụm công nghiệp Thăng Long do Công ty TNHH Hạ tầng Thuận An Phát làm chủ đầu tư hướng tới mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực. Dự án xác định danh mục thu hút đầu tư trọng tâm bao gồm công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí chế tạo máy, hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ và làng nghề thủ công truyền thống. Điểm sáng trong chiến lược phát triển của cụm công nghiệp là đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ sản xuất tiên tiến, cam kết bảo vệ môi trường sinh thái và đóng vai trò "đòn bẩy" an sinh xã hội qua việc tạo sinh kế bền vững cho lực lượng lao động địa phương.

Không chỉ cung cấp mặt bằng sạch, dự án Cụm công nghiệp Thăng Long tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận hành lâu dài cho các nhà đầu tư thứ cấp. Hệ thống này bao gồm mạng lưới giao thông nội bộ, cấp thoát nước, trạm thu gom và xử lý nước thải tập trung, điện đàm - thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, không gian cây xanh cùng các tiện ích dùng chung. Về mặt pháp lý, dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) phê duyệt theo Quyết định 4055/QĐ-UBND (ngày 31/12/2020) và điều chỉnh tại Quyết định 1696/QĐ-UBND (ngày 15/8/2023) với thời hạn hoạt động 50 năm. Dù từng đối mặt với nhiều rào cản trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã chính thức khởi công nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành của các sở, ngành, quyết tâm từ chủ đầu tư cùng sự ủng hộ cao từ người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh sự kiện khởi công Cụm công nghiệp Thăng Long là kết quả của quá trình quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và sự đồng thuận bàn giao mặt bằng từ phía người dân xã Nam An Phụ. Khẳng định cơ hội phát triển rộng mở của Hải Phòng sau hợp nhất địa giới với Hải Dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ Hải Phòng đang sở hữu không gian phát triển công nghiệp và dư địa thu hút đầu tư rất lớn, đồng thời cam kết thành phố sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên phát biểu tại Lễ khởi công. Nguồn CTTĐTTP

Nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên tục đồng hành, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; đồng thời giao xã Nam An Phụ hoàn tất dứt điểm các khâu giải phóng mặt bằng còn lại. Đối với chủ đầu tư — Công ty TNHH Hạ tầng Thuận An Phát, thành phố đề nghị tập trung tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự để tăng tốc thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm đón các nhà đầu tư thứ cấp, đi đôi với việc bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quyền lợi hợp pháp của người dân. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh triết lý "phát triển công nghiệp gắn liền liền an sinh xã hội": các doanh nghiệp khi đi vào vận hành cần ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là con em các gia đình đã nhường đất cho dự án. Bên cạnh đó, dự án sở hữu lợi thế logistics vượt trội khi nằm trong dải phát triển công nghiệp phía Bắc, hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên vùng kết nối với cảng quốc tế Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và sân bay Gia Bình.

Cụm công nghiệp Thăng Long được kỳ vọng sẽ tạo dựng không gian sản xuất đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương. Dự án mang lại giá trị đa tầng: hỗ trợ xã Nam An Phụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân; đồng thời giúp thành phố Hải Phòng cụ thể hóa chủ trương khơi thông nguồn lực đất đai từ các dự án chậm triển khai. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên cam kết Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương kề vai sát cánh hỗ trợ nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm đưa dự án sớm hoàn tất hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tiên.

Lễ khởi công Cụm công nghiệp Thăng Long chính là điểm tựa đánh dấu mốc chuyển mình quan trọng, biến một dự án từng gặp nhiều "lực cản" về bồi thường, bàn giao mặt bằng thành hiện thực. Thành công này là trái ngọt từ mô hình phối hợp hiệu quả giữa chính quyền đồng hành, doanh nghiệp quyết tâm và nhân dân đồng thuận. Khi đi vào vận hành, cụm công nghiệp không chỉ định hình nên một trung tâm sản xuất xanh, hiện đại mà còn đóng vai trò đòn bẩy chiến lược trong thu hút đầu tư thứ cấp, giải bài toán việc làm và gia tăng nguồn lực phát triển cho thành phố Hải Phòng trong giai đoạn bứt phá mới./.

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