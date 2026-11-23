Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Cảng container Quốc tế Hải Phòng Xuân Cầu PSA và dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: NH.

Ngày 23/11/2026, tại đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn nút khởi công dự án xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 khu bến Lạch Huyện, tên thương mại là Cảng container Quốc tế Hải Phòng Xuân Cầu PSA (HXPICT – Hai Phong Xuan Cau PSA International Container Terminal) do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện (LHPI) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 bến cảng container nước sâu số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện có tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất (mặt nước) khoảng 146,2ha, công suất thiết kế 4,7 triệu TEU/năm. Tổng chiều dài bến là 1.800m (450m/bến) có khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn lên tới 24.000 TEUs (tương đương 230.000 – 245.000 DWT) và 400m bến tiếp nhận sà lan để gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa.

Đồng thời, dự án cũng xây dựng hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông, các công trình phụ trợ cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bảo đảm mọi hoạt động khai thác cảng, đầu tư các thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hoá hiện đại, chuyên dụng phục vụ khai thác cảng.

Khi đi vào hoạt động, bến cảng số 9, 10, 11 và 12 khu bến Lạch Huyện sẽ nâng cao đáng kể năng lực thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu, kết nối trực tiếp hàng hoá xuất nhập khẩu miền Bắc với các tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu châu Âu, châu Mỹ, giảm chi phí logistics và khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của cảng biển Hải Phòng.

Việc đầu tư phát triển các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 khu bến Lạch Huyện không chỉ cộng hưởng chặt chẽ với cơ sở hạ tầng hiện hữu của PSA tại miền Bắc như cảng cạn (ICD) tại Bắc Ninh mà còn gắn kết trực tiếp với khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu (diện tích 752ha) do Công ty Cổ phần khu công nghiệp và logistics cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện (LHF) phát triển.

Sự kết hợp này hình thành nên Tổ hợp thương mại tự do – cảng biển và khu công nghiệp Lạch Huyện với quy mô gần 1.600ha, một hệ sinh thái logistics đa phương thức khép kín từ cảng nước sâu đến các trung tâm hàng hoá nội địa và khu công nghiệp, mang lại giải pháp chuỗi cung ứng trọn gói, tối ưu chi phí và thúc đẩy thương mại bền vững cho các chủ hàng, đơn vị logistics và hãng tàu.

Ông Nelson Quek, Tổng giám đốc Khu vực Đông Nam Á của PSA International, cho biết việc phát triển HXPICT là một cột mốc quan trọng trong việc triển khai chiến lược Node to Network của PSA nhằm kết nối các cảng và trung tâm chuỗi cung ứng thành một mạng lưới toàn cầu tích hợp. “Sự hợp tác này không chỉ củng cố vị thế của PSA tại khu vực Bắc Việt Nam mà còn mở rộng mạng lưới của PSA trên các thị trường và tuyến vận tải chủ chốt”, ông Nelson Quek nói.

Ông Nguyễn Vĩnh Hậu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện (LHPI), cho rằng lễ khởi công 4 bến cảng là bước khởi đầu của công trình hạ tầng cảng biển có ý nghĩa chiến lược đối với Hải Phòng và cả vùng kinh tế phía Bắc. HXPICT là cảng đầu tiên có quy mô 4 bến tại Lạch Huyện giúp LHPI nâng năng lực khai thác mỗi bến lên cao hơn 20%, góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá, giảm chi phí logistics.

Chủ đầu tư Công ty Cồ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện (LHPI) là liên doanh giữa PSA Việt Nam (thành viên của PSA International) và Công ty Cổ phần khu công nghiệp và logistics cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện (LHF) để đầu tư 4 bến cảng container nước sâu số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện.

Cùng ngày, dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư cũng đã được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng, quy mô sử dụng 14ha đất tại Lô CN1 thuộc khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.