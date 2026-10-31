Hải Phòng: Khởi công Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa quy mô gần 60 ha

Thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp phía Tây Hải Phòng

Ngày 31/10, TP. Hải Phòng khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa với quy mô gần 60 ha, tổng vốn đầu tư hơn 731 tỷ đồng do Công ty TNHH Tân Hưng làm chủ đầu tư dự án. Dự án được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp, đồng thời góp phần di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào khu vực tập trung, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP. Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh: Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Năm 2026, thành phố tập trung mở rộng không gian phát triển, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, thành lập mới 6 khu công nghiệp, khởi công 9 khu công nghiệp; đồng thời khởi công 8 cụm công nghiệp trước đó. Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa là cụm công nghiệp thứ 9 được khởi công trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại sự kiện.

Cùng với việc phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp, Hải Phòng đang triển khai nhiều định hướng chiến lược như thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha, công bố Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng. Những động thái này được kỳ vọng mở rộng không gian thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và các ngành công nghệ cao.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty TNHH Tân Hưng tại lễ khởi công.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh: Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa không chỉ bổ sung quỹ đất sản xuất mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp khu vực phía Tây Hải Phòng. Dự án được định hướng tiếp nhận, di chuyển các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn vào khu vực tập trung. Phần diện tích còn lại sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hưng, đại diện chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng mong muốn chủ đầu tư không chỉ hoàn thành một dự án hạ tầng, mà phải xây dựng được một cụm công nghiệp có sức sống, có doanh nghiệp tốt và có hiệu quả thực chất. Đồng thời, đề nghị phường Việt Hòa phối hợp với chủ đầu tư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quan tâm đến đời sống, việc làm và môi trường trong khu vực dự án. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để người lao động trên địa bàn được đào tạo, tuyển dụng và có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp khu dự án đi vào hoạt động. Về phía các sở, ban, ngành thành phố đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Ưu tiên hạ tầng đồng bộ, thu hút doanh nghiệp sản xuất sạch

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hưng, đại diện chủ đầu tư cho biết: Việc khởi công Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa là dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp của doanh nghiệp. Công ty sẽ tập trung huy động các nguồn lực cần thiết, phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt; chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, an toàn lao động và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hưng, đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện.

“Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo khoảng 4.200 việc làm mới, góp phần mở rộng không gian sản xuất tập trung, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với chúng tôi hiệu quả của dự án cần được thể hiện bằng những công trình bảo đảm chất lượng, những doanh nghiệp hoạt động ổn định và những cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động”, ông Nguyễn Đức Toàn khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ khởi công.

Bên cạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, doanh nghiệp xác định xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Định hướng là ưu tiên kết nối với các doanh nghiệp có năng lực, ngành nghề sản xuất phù hợp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Dự án Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa hoàn thành dự kiến tạo khoảng 4.200 việc làm mới cho lao động tại địa phương.

Một điểm đáng chú ý tại lễ khởi công là việc Công ty TNHH Tân Hưng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 nhà đầu tư thứ cấp, gồm: Công ty cổ phần Rồng Vàng Hoàng Gia; Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Titania; Công ty TNHH Khuôn mẫu Nhất Lộc; Công ty TNHH Nông sản Đức Minh HD và Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng thu hút doanh nghiệp và kết nối đầu tư vào cụm công nghiệp trong thời gian tới.

Đại diện chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Với lợi thế về nền tảng công nghiệp, nguồn lao động, hệ thống giao thông và truyền thống sản xuất, khu vực phía Tây TP. Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Trong đó, Cụm công nghiệp phía Tây Việt Hòa được kỳ vọng sẽ phát huy tiềm năng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững của thành phố.

Hiện, Hải Phòng có 81 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 37 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 85%. Tổng số dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp hiện đã vượt 400 dự án.Theo phương án phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, thành phố định hướng có 59 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.886 ha. Trong đó, 45 cụm công nghiệp đang hoạt động và triển khai dự án, với tổng diện tích khoảng 2.187,9 ha; 14 cụm công nghiệp chưa thành lập, tổng diện tích khoảng 697,8 ha.