Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng đại diện các chủ đầu tư, đối tác trong và ngoài nước cùng thực hiện nghi thức bấm nút khởi công hai dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công hai dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Việc khởi công đồng loạt hai dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng chiến lược của Hải Phòng trong phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và vị thế của thành phố với trên 1.900 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 54,3 tỷ USD cùng 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao năng lực và quyết tâm của các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng. Quy mô dự án sẽ xây dựng 04 bến cảng container với tổng chiều dài bến 1.800m (450 m/bến), tiếp nhận được tàu container có sức chở 12.000 đến 18.000 TEU và 400 m bến tiếp nhận sà lan để gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa. Đồng thời xây dựng hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông, các công trình phụ trợ cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bảo đảm mọi hoạt động khai thác cảng…

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ nâng cao đáng kể năng lực thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp đi các tuyến hàng hải xa (châu Âu, châu Mỹ), giảm chi phí logistics và khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của cảng biển Hải Phòng.

Cùng với dự án cảng biển, dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư có quy mô 14 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.580 tỷ đồng. Dự án hoàn thành góp phần gia tăng hàm lượng khoa học – công nghệ trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng, hiện thực hóa định hướng thu hút đầu tư xanh, công nghệ cao tại Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Xuân Cầu.