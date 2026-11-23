Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong hệ thống các câu lạc bộ, lớp học của Cung Văn hóa và các đơn vị bạn.

Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân thành phố.

Ngày 24.11.1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam suốt tám thập kỷ qua.

Ghi nhận ý nghĩa lịch sử đó, ngày 24.11 hàng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam để mỗi người dân cùng tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ông Đào Trọng Hiển, Trưởng phòng nghiệp vụ Văn hóa thể thao, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa không chỉ kết tinh qua những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mà còn hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày, trong nếp sống văn minh, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng.

Tiết mục đồng diễn chào mừng

Các đại biểu tham dự cuộc thi

Đối với tổ chức Công đoàn, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bên cạnh việc bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, người lao động rất cần được thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, được tham gia rèn luyện thể chất, giao lưu, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực.

Thời gian qua, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp đã khẳng định rõ nét vai trò là thiết chế văn hóa tiêu biểu của tổ chức Công đoàn thành phố, là địa chỉ tin cậy, quen thuộc thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động và nhân dân đến sinh hoạt, rèn luyện.

Phần trình diễn thư pháp nghệ thuật gửi gắm thông điệp trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý viết chữ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp cũng như tinh thần nhiệt huyết, say mê của hội viên các câu lạc bộ, lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động, xây dựng thêm nhiều sân chơi văn hóa, thể thao hấp dẫn.

Đồng thời, mong muốn các câu lạc bộ, đội nhóm duy trì nền nếp sinh hoạt, phát triển hội viên, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” gắn với khẩu hiệu hành động: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Vui để lan tỏa yêu thương - Đẹp để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Câu lạc bộ Thư pháp Hải Phòng tặng bốn chữ "Văn hóa Việt Nam" do các nghệ nhân viết gửi tặng Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp

Ngay sau phần khai mạc, hơn 700 hội viên đến từ 12 câu lạc bộ tham gia chương trình biểu diễn 15 tiết mục nghệ thuật, thể dục thể thao quần chúng gồm: “Tôi yêu đất nước Việt Nam” (Câu lạc bộ Dưỡng sinh Hải Âu), “Tôi đã già đâu” (Câu lạc bộ Thể thao dưỡng sinh), “Đường về hai thôn” (Câu lạc bộ Phương Đông), “Ô mê ly” (Câu lạc bộ Dưỡng sinh Phong Lan), “Mây ngàn gọi tình” (Câu lạc bộ Dân vũ Tân Hà - Kiến An), “Kết đoàn” (Câu lạc bộ Thể thao du lịch); Showdance Valse - Tango (Câu lạc bộ Khiêu vũ Sao biển), đồng diễn tập thể “Nối vòng tay lớn”...

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình

Các đội biểu diễn tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp

Các đội cùng tham gia

Với sự tham gia nhiệt huyết của các câu lạc bộ trên địa bàn, hoạt động biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại. Bên cạnh các màn đồng diễn tập thể, chương trình còn tạo dấu ấn qua phần trình diễn thư pháp nghệ thuật, gửi gắm thông điệp trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục biểu diễn tại chương trình

Chương trình thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố

Chương trình đồng diễn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 không chỉ tạo nên ngày hội văn hóa, thể thao rực rỡ sắc màu tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp mà còn góp phần cổ vũ, động viên công đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chung tay xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng văn minh, giàu đẹp.