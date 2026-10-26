Hải Phòng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trần

Quang cảnh buổi lễ khánh thành. Nguồn CTTĐTTP

Nằm tựa lưng vào chân núi Chẽ hùng vĩ, Đền Trần là ngọn tháp tâm linh phụng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - danh nhân quân sự kiệt xuất gắn liền với kỳ tích hai lần đại thắng quân xâm lược Nguyên - Mông.

Ngược dòng lịch sử về thế kỷ XIII, vùng đất Vạn Sơn (Đồ Sơn) từng trở thành "địa bàn chiến lược" ghi dấu sự kiện trọng đại: Năm 1285, Đức Thánh Trần đã lưu lại nơi đây hộ giá vua Trần, tài tình điều hành cuộc rút lui chiến lược nhằm bảo toàn nguyên khí quốc gia trước sức ép của giặc Bắc. Để tưởng nhớ dấu chân thiêng của Người, Nhân dân địa phương đã lập nên ngôi đền cổ kính dưới chân núi Chẽ như một lời nguyện tri ân trường tồn cùng thời gian.

Trải qua bao biến thiên, Đền Trần không chỉ là điểm tựa tâm linh vững chắc của người dân miền biển Đồ Sơn mà còn là chiếc cầu nối thế hệ, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết vượt khó. Năm 2012, công trình văn hóa - lịch sử này chính thức được UBND thành phố Hải Phòng công nhận là Di tích cấp Thành phố (theo Quyết định số 57 ngày 12/01/2012), khẳng định vị thế một "báu vật" di sản trong lòng thành phố Cảng.

Trải qua tròn 2 thế kỷ dãi dầu mưa nắng kể từ mốc khởi dựng năm 1824, Đền Trần Vạn Sơn dù từng được tu sửa qua các thời kỳ (1982, 1989) nhưng vẫn không tránh khỏi quy luật nghiệt dã của thời gian và hơi sương muối biển. Sự xuống cấp của các hạng mục kiến trúc không chỉ làm nhạt phai vẻ uy nghiêm của chốn linh tự mà còn tạo nên sự trăn trở lớn trong lòng cộng đồng dân cư địa phương.

Nhằm bảo tồn giá trị di sản cội nguồn, sự đồng điệu giữa tâm nguyện của Nhân dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đã đặt bệ phóng cho Dự án tu bổ, tôn tạo Đền Trần. Dự án chính thức được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1047 ngày 23/3/2026 với nguồn kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

Ròng rã 8 tháng "chắt chiu" từng nét đao, mái lợp, công trình đã cán đích đúng hẹn trong sự hoan hỷ của Nhân dân. Quá trình tôn tạo tuân thủ chặt chẽ Luật Di sản văn hóa, bảo tồn nguyên vẹn "hồn cốt" tâm linh và đường nét mỹ thuật cổ truyền, đồng thời mở ra một không gian văn hóa - cảnh quan khang trang, bề thế, tiếp tục khẳng định vị thế của một di sản trường tồn cùng thời gian.

Trong không khí trang nghiêm của Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trân trọng tri ân sự đồng hành, chỉ đạo sát sao từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Quản lý di tích, hệ thống chính trị Tổ dân phố Vạn Sơn cùng các đội ngũ tư vấn, thi công. Lãnh đạo địa phương đặc biệt gửi lời tri ân thành kính tới gia đình ông Hoàng Thiện Hòa và bà Bùi Thị Nga, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân - những con người đã vun đắp tâm huyết, công sức và tiền của để "thắp sáng" lại không gian di sản thiêng liêng.

Bằng tất cả lòng tự hào và sự kính ngưỡng đối với Đức Thánh Trần, lãnh đạo phường tin tưởng rằng, diện mạo khang trang của Đền Trần sau tu bổ sẽ tiếp tục là điểm hẹn tri thức cho các nhà nghiên cứu lịch sử, điểm tựa tâm linh thu hút bước chân du khách, và là "báu vật tinh thần" truyền đời của người dân Vạn Sơn cũng như toàn thể Nhân dân Đồ Sơn.

Nhằm vinh danh những nghĩa cử cao đẹp vì sự nghiệp bảo tồn di sản, UBND phường đã trang trọng trao tặng Giấy khen cho ông Hoàng Đình Thỉnh (Thủ nhang Đền Trần) cùng gia đình ông Hoàng Thiện Hòa và bà Bùi Thị Nga - những "hạt nhân" tiêu biểu đã phát tâm công đức, góp phần quan trọng làm nên thành công của dự án tôn tạo Đền Trần.