Hải Phòng: Khánh thành đại hùng bảo điện chùa Linh Quang

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tục Bách, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Minh, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố; chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố; Đại đức Thích Bản Đức, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, trụ trì chùa Linh Quang; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành TP.Hải Phòng, xã Tiên Lãng, thôn Triều Đông; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cùng đông đảo Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Được biết, chùa Linh Quang còn có tên gọi khác là chùa Triều Đông, được xây dựng từ thời Lê, cách đây gần 700 năm. Chùa tọa lạc trên một gò đất cao, xưa kia có quy mô lớn nhất vùng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa là nơi hội họp, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Đặc biệt, chùa có nhà sư Thích Thanh Hựu, sinh năm Mậu Tuất (1898), quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ), từng tham gia hoạt động cách mạng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng tặng hoa chúc mừng

Năm 1939, nhà sư Thích Thanh Hựu về nhận trọng trách trông coi, trụ trì chùa Linh Quang, tích cực tham gia các hoạt động yêu nước, vận động Phật tử và nhân dân quyên góp lương thực, tiền bạc, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời tổ chức nuôi giấu cán bộ, bộ đội kháng chiến tại chùa.

Trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt tàn phá, mãi đến năm 1990, với tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, nhân dân và Phật tử thôn Triều Đông đã cùng nhau phát tâm công đức xây dựng lại ngôi chùa với quy mô 5 gian, lợp ngói, làm nơi lễ bái, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh cho Phật tử và nhân dân địa phương, đồng thời góp phần khuyến thiện, tu tâm.

Theo thời gian, chùa Linh Quang lại xuống cấp trầm trọng, diện tích nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương. Năm 2017, được sự chấp thuận của các cấp Giáo hội, chính quyền địa phương và sự cho phép của Thượng tọa Thích Thanh Tín là nghiệp sư của Đại đức Thích Bản Đức, Đại đức đã về trông nom chùa cảnh, hướng dẫn Phật tử tu học. Năm 2018, Đại đức tiến hành kiến thiết, xây dựng lại ngôi Tổ đường, hoàn thiện vào năm 2019. Đến tháng 2-2022, chùa tiếp tục xây dựng lại nhà Mẫu và chính thức đưa công trình vào sử dụng từ tháng 10-2022, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ

Ngày 13-4-2025 (nhằm ngày 16-3-Ất Tỵ), được sự chấp thuận của các cấp Giáo hội và sự cho phép của chính quyền địa phương, Đại đức Thích Bản Đức cùng Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức Lễ khởi công động thổ xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Quang.

Sau thời gian khởi công, kiến thiết và xây dựng, đến nay, ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Quang đã hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích chánh điện khoảng 200m², được xây dựng theo lối kiến trúc cổ hình chữ “Đinh”, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung. Các cột trong chùa được làm bằng gỗ sến, mái lợp ngói mũi hài. Tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử, bà con xa quê và nhân dân địa phương phát tâm công đức.

Thượng tọa Thích Tục Bách ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tục Bách khẳng định vai trò của ngôi chùa trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Trong chiến tranh, chùa từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng; nhiều nhà sư đã cởi áo cà sa, khoác chiến bào tham gia kháng chiến. Ngày nay, ngôi chùa vừa là trường học, vừa là nơi nuôi dưỡng tâm từ bi, hạnh hỷ xả, là chốn nương tựa của chúng sinh, hướng con người đến chân - thiện - mỹ.

Thượng tọa cũng tán thán công đức của Đại đức trụ trì, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật, nhân lực, vật lực để xây dựng ngôi đại hùng bảo điện khang trang, tố hảo; đồng thời tri ân các cấp chính quyền đã tạo điều kiện, hỗ trợ Đại đức trụ trì trong suốt quá trình kiến thiết, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tâm linh tại chùa.

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Quang

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương, bạch Phật tại ngôi đại hùng bảo điện mới của chùa Linh Quang; đồng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn.