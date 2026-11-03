Hải Phòng khẩn trương ứng phó nguy cơ sạt lở núi Hàm Rồng

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhiều vết nứt lớn, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển, sạt trượt. Trước diễn biến trên, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Trong đó, tổ chức khoanh vùng, giăng dây, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, kiểm soát người và phương tiện ra vào.

Đất núi sạt xuống nhà dân dưới chân núi Hàm Rồng.

Bên cạnh đó, phường Bạch Đằng khẩn trương rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, xây dựng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định mức độ nguy hiểm, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn lâu dài.

UBND phường Bạch Đằng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ sinh sống gần núi Hàm Rồng, không tự ý đi vào, di chuyển, chăn thả gia súc hoặc tụ tập tại khu vực đã được khoanh vùng cảnh báo.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ phường và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi, sạt trượt hoặc tiếng động lạ từ sườn núi, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.