Hải Phòng: Khẩn trương dập tắt 2 vụ cháy lán, xưởng

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ trong lán tôn, gặp thời tiết oi nóng đã nhanh chóng bùng phát thiêu rụi toàn bộ tài sản là các balet gỗ cũ. Được biết lán này không có người ở, quản lý và không khóa cửa.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương cùng Công an xã đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy đảm bảo an toàn cho người và các tài sản khác. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng đã điều 18 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chữa cháy và trang thiết bị đến hiện trường cùng chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ palet trong lán và gây ảnh hưởng nhỏ đến 3 gia đình xung quanh.

Trước đó, đêm 18/10 đã xảy ra cháy tại khu vực phế liệu thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ môi trường Việt Tiến (Đơn vị thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Trường Hải) có địa chỉ tại địa chỉ Lô CN7, cụm công nghiệp Kỳ Sơn, phường Tân Hưng.

Ngọn lửa xuất phát từ kho chứa vải vụn và phế liệu, đồng thời gặp thời tiết nóng và kho chứa nên nhanh chóng bùng phát và lan rộng ra diện tích khoảng 700 m2. Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền và Công an phường Tân Hưng đã kịp thời đến hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp để dập lửa.

Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 19/10, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy. Trưa ngày 19/10, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đội hình phun nước để chống cháy lan.

Rất may các vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.