Hải Phòng: Khai trương tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực số 53 Lạch Tray

Buổi diễn nghệ thuật tại phố đêm.

Tọa lạc tại "tọa độ vàng" kết nối trực tiếp tuyến đường Lạch Tray sầm uất với dải bờ hồ An Biên thoáng đãng, tuyến phố nằm xen giữa quần thể kiến trúc - văn hóa trọng điểm của thành phố gồm Cung Văn hóa Thiếu nhi, Đài Liệt sĩ thành phố và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Được vận hành thí điểm trong giai đoạn từ 15/10/2026 đến 15/4/2027 với khung giờ từ 17 giờ đến 24 giờ hằng ngày, tuyến phố mở ra hướng đi đột phá nhằm khai thác tối đa lợi thế cảnh quan mặt nước hồ An Biên, kiến tạo một mô hình kinh tế đêm văn minh, hiện đại và giàu sức sống.

Dấu ấn kiến trúc khác biệt và giàu bản sắc nhất của tuyến phố chính là hệ thống 25 container chuyên dụng được liên kết liền mạch, mô phỏng hình ảnh một "đoàn tàu thương mại" rực rỡ sắc màu - biểu tượng cô đọng của ngành hàng hải, vận tải và logistics đặc trưng cho vùng đất Cảng. Từ những khối thép công nghiệp vốn khô ráp, dưới nét vẽ tài hoa của các nghệ sĩ, mỗi container đã được "thổi hồn" thành một tác phẩm bích họa sống động, tạo nên chuỗi điểm nhấn thị giác cuốn hút, khắc họa nên câu chuyện về tình yêu, niềm tự hào của đất và người Hải Phòng khi phố phường lên đèn.

Không gian thương mại phố đêm quy tụ 52 gian hàng rực rỡ được thổi hồn bởi 33 hộ kinh doanh năng động, mở ra hành trình khám phá vị giác đầy màu sắc: từ hương vị ẩm thực truyền thống đến xu hướng ẩm thực trẻ hiện đại, từ những thức uống mát lành đến các món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn phố Cảng. Hơn cả một tọa độ ẩm thực, tuyến phố được thổi luồng sinh khí nghệ thuật qua những buổi biểu diễn âm nhạc đường phố và hoạt động giao lưu văn hóa định kỳ, biến nơi đây thành "nhịp cầu gắn kết" và không gian chữa lành lý tưởng cho cộng đồng sau giờ làm việc.

Đặt trải nghiệm và sự an toàn của du khách làm trung tâm, UBND phường Gia Viên đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện, nước, ánh sáng trang trí lung linh cùng hạ tầng phụ trợ đạt chuẩn. Song song đó, kịch bản vận hành được tính toán kỹ lưỡng từ khâu phân luồng giao thông, bãi đỗ xe thuận tiện đến việc siết chặt "màng lọc" an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Việc bắt buộc niêm yết giá công khai không chỉ giữ gìn kỷ cương thương mại mà còn khẳng định lòng hiếu khách, sự chu đáo của chính quyền địa phương trong nỗ lực nâng tầm nét đẹp văn hóa kinh doanh nơi phố Cảng.