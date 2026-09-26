Hải Phòng: Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến hết ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 được tổ chức nhằm tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26/9 đến 4/10/2026, tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ Nhân dân và du khách.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức trong không gian Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc với nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và các chương trình nghệ thuật...

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Từ dấu mốc đó, câu chuyện bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà đang được Hải Phòng đặt trong một không gian phát triển rộng hơn: đưa di sản vào đời sống, hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch và tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững.

5 điểm thuộc Di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương

Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, gắn với cuộc đời, sự nghiệp của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đệ tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang, Tư đồ Trần Nguyên Đán, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, vùng đất này vẫn là một không gian lưu giữ ký ức, tinh thần tự cường và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sơ đồ tổ chức Chương trình

Bởi vậy, điểm đáng chú ý của Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay là cách di sản được kết nối với những giá trị đang hiện hữu trong đời sống. Từ di tích, làng nghề, sản vật địa phương đến ẩm thực và nghệ thuật truyền thống cùng hiện diện, tạo thành một không gian vừa để quảng bá, trải nghiệm, vừa mở rộng cơ hội kết nối du lịch và thị trường.

Nổi bật là Không gian Di sản và trải nghiệm Trà sen, giới thiệu các giá trị tiêu biểu của Di sản văn hóa thế giới, những điểm đến và sản phẩm du lịch Hải Phòng. Tại đây, 5 điểm thuộc Di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương được kết nối cùng 3 chương trình du lịch và các tuyến kết nối trong, ngoài thành phố.

Không gian làng nghề truyền thống quy tụ 9 làng nghề, đơn vị và nhóm nghệ nhân với 14 chủ thể, giới thiệu khoảng 300 - 400 sản phẩm tiêu biểu. Những nghề thủ công giàu bản sắc như gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê, mộc bản Thanh Liễu, gốm Chu Đậu cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chạm khắc, thêu ren, gò, đúc, thúc đồng mỹ thuật, thư pháp được giới thiệu đến công chúng. Không chỉ trưng bày sản phẩm, các nghệ nhân còn trực tiếp trình diễn kỹ thuật và quy trình chế tác, qua đó đưa câu chuyện của làng nghề đến gần hơn với du khách.

Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, giới thiệu khoảng 220 mã, loại sản phẩm với gần 19 nghìn đơn vị sản phẩm. Cùng với đó là không gian ẩm thực mang những món ăn, sản vật đặc trưng của Hải Phòng đến với du khách, góp phần kể câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người qua chính hương vị địa phương.

Một sắc màu khác của Tuần Văn hóa là chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra xuyên suốt lễ hội. Múa lân - trống hội, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát cửa đình, chèo, múa rối nước cùng nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại tạo nên không gian giao lưu văn hóa phong phú. Riêng nghệ thuật múa rối nước đưa công chúng trở lại không gian làng quê Bắc Bộ qua những trò diễn cổ, tái hiện đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng, phong tục và tập quán của người Việt.

Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng mở, tạo điều kiện để Nhân dân và du khách tham gia. Ban Tổ chức tăng cường chỉnh trang cảnh quan, trang trí không gian di sản, bố trí các điểm check-in và ứng dụng công nghệ số.

Từ một tuần lễ văn hóa, điều được hướng tới không chỉ là tạo thêm hoạt động cho mùa lễ hội, mà còn từng bước hình thành mối liên kết giữa di sản - văn hóa - du lịch - thương mại. Khi những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ được kể bằng sản phẩm du lịch, bằng bàn tay nghệ nhân, món ăn địa phương hay một chương trình nghệ thuật, di sản có thêm cơ hội hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Đây cũng là hướng phát triển được thành phố Hải Phòng xác định: bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị di sản; phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa, gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường; xúc tiến thương mại góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm sinh kế cho người dân. Thành phố hướng tới xây dựng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các di tích thành phần của Di sản thế giới trở thành những điểm đến văn hóa - lịch sử đặc sắc, hình thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu và bản sắc, để du khách đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn và có những trải nghiệm sâu hơn.

Giữa không gian mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại vì thế không đơn thuần là một hoạt động bên lề lễ hội. Đó còn là cách Hải Phòng từng bước đánh thức nguồn lực từ di sản, để những lớp trầm tích văn hóa tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, đồng thời tạo nên sức sống mới cho du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.