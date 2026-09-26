Hải Phòng: Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại

Kết nối di sản với du lịch và thương mại

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 tại đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích UNESCO Côn Sơn - Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, mà còn là không gian kết nối văn hóa, du lịch với thương mại, sản phẩm địa phương và thị trường.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, việc tổ chức các không gian di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực trong cùng một sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và nghệ nhân trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp phân phối và các đối tác du lịch. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng.

“Phát huy giá trị di sản không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà phải đưa di sản vào đời sống, trở thành nguồn lực cho phát triển. Văn hóa phải tạo thêm giá trị cho du lịch; du lịch mở ra thị trường cho sản phẩm địa phương; còn xúc tiến thương mại góp phần đưa những sản phẩm mang bản sắc Hải Phòng đến gần hơn với người tiêu dùng”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho rằng, sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, Hải Phòng có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và mở rộng các hoạt động kết nối kinh tế - thương mại. Thành phố sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và sản vật địa phương; tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, hệ thống phân phối và các địa phương trong vùng.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026.

Quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức bố trí các khu trưng bày làng nghề truyền thống; sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu; trình diễn, quảng diễn nghề truyền thống; ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Tham gia sự kiện có hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, nhà hàng và hộ kinh doanh, với 11.000 sản phẩm, đơn vị sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản ẩm thực của Hải Phòng.

Trong đó, tại khu làng nghề truyền thống, khoảng 300 - 400 sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trong đó có sản phẩm gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê, mộc bản Thanh Liễu, gốm Chu Đậu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chạm khắc, thêu ren, gò, đúc, thúc đồng mỹ thuật và thư pháp.

Các đại biểu tham quan các gian hàng.

Khu sản phẩm OCOP và nông sản quy tụ khoảng 30 - 35 chủ thể, giới thiệu 180 - 185 chủng loại với khoảng 10.000 đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm được lựa chọn theo tiêu chí chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Nhiều đặc sản Hải Phòng được giới thiệu tại sự kiện như bánh đa cua, bánh mì cay, nem cua bể, chả rươi, bánh chưng, bánh giầy, gạo nếp cái hoa vàng, bánh cuốn chả, bún cua, bánh đa cá rô, bánh trung thu, bánh gai, bánh đậu xanh, trà cúc và các sản phẩm đồ uống từ trái cây.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ban tổ chức bố trí 5 tiểu cảnh, booth check-in nhằm giới thiệu di sản và nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật quần chúng và trình diễn nghệ thuật rối nước được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đa dạng các phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trưng bày tại sự kiện.

Ban tổ chức cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng vận động doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống tham gia; đồng thời khuyến khích xây dựng các sản phẩm, tour, tuyến du lịch gắn với Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Thông qua Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại, Hải Phòng kỳ vọng quảng bá sâu rộng giá trị di sản, văn hóa, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực địa phương; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất với người tiêu dùng, doanh nghiệp lữ hành và hệ thống phân phối.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9 đến 4/10, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm. Bên cạnh các nghi lễ dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, lễ tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, tại lễ hội còn có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, trình diễn hầu Thánh, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần.