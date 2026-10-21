Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Thánh hóa Danh tướng Phạm Tử Nghi năm 2026

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ngành cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân và du khách thập phương.

Hằng năm, cứ đến trung tuần tháng 9 âm lịch, khi hương lúa mới thơm ngát trên những cánh đồng ven sông cũng là lúc người dân đất Cảng thành kính hướng về ngày Thánh hóa Đức Thánh Niệm (ngày 14 tháng 9 âm lịch). Đây là dịp thiêng liêng để các thế hệ hôm nay ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân công lao to lớn của Đức Thánh Niệm – vị danh tướng tài ba, người con ưu tú của làng Vĩnh Niệm xưa (nay là phường An Biên).

Theo sử sách và các bản thần tích, Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi là vị tướng lừng danh dưới triều Mạc thế kỷ XVI, từng giữ đến chức Phò mã đô úy, tước Tứ Dương hầu. Ông là người làng Vĩnh Niệm xưa, nay thuộc phường An Biên. Ông được nhân dân tôn là Đức Thánh Niệm, lập đền thờ tại nhiều nơi để tưởng nhớ công lao.

Lễ hội hằng năm được tổ chức để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Niệm - Phạm Tử Nghi, vị danh tướng tài ba của triều Mạc thế kỷ XVI, người con ưu tú của làng Vĩnh Niệm xưa - nay là phường An Biên, thành phố Hải Phòng. (Ảnh CTTĐTHP)

Lễ hội năm nay diễn ra trong 5 ngày (từ 19 đến 23/10/2026, tức từ 10 đến 14 tháng 9 âm lịch), gắn liền với hệ thống di tích linh thiêng của địa phương như Đình Niệm Nghĩa, Lăng Miếu Đôn Nghĩa, Từ chính Nghĩa Xá và Đình Miếu An Dương. Ngay từ sáng khai mạc, chuỗi hoạt động tâm linh diễn ra trang trọng với các nghi thức dâng hương, tế lễ và lễ rước truyền thống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của dân tộc.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội mang đến một không gian văn hóa cộng đồng vô cùng rực rỡ và giàu bản sắc. Không khí làng quê xưa được tái hiện sinh động qua không gian “Chợ quê”, các tiết mục văn nghệ quần chúng đặc sắc, biểu diễn hát chầu văn, hát văn thờ Thánh và những màn múa lân - sư - rồng hoành tráng, công phu. Đặc biệt, các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, viết thư pháp, tam cúc điếm đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên và du khách nhiệt tình tham gia, cổ vũ.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Thánh hóa Danh tướng Phạm Tử Nghi không chỉ là dịp để người dân vui chơi, giao lưu theo tinh thần “Kính lễ tổ tiên - vui hội làng”, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào quê hương. Qua đó, sự kiện góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý báu, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cơ sở và đẩy mạnh hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.