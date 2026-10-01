Hải Phòng khai mạc Hội chợ thương mại điện tử 'Kết nối vùng, mở rộng thị trường'

Hội chợ diễn ra trong hai ngày 1 và 2.10, kết hợp hoạt động trưng bày, trải nghiệm công nghệ, livestream bán hàng và tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến.

Các gian hàng công nghệ số và sản phẩm địa phương thu hút khách tham quan tại Hội chợ thương mại điện tử Hải Phòng 2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Do Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức, hội chợ quy tụ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, thanh toán số và logistics.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản của Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm công nghệ số đa chiều. Khách tham quan có thể tìm hiểu các giải pháp kinh doanh trực tuyến, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt và quét mã QR, đồng thời kết nối với những sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Amazon.

Khu vực livestream bán hàng tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người mua, thực hành cách tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.

Hoạt động này cũng giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh làm quen với quy trình bán hàng trực tuyến, từ xây dựng nội dung, vận hành gian hàng đến quảng bá sản phẩm. Qua đó, hội chợ hướng tới kết nối sản phẩm địa phương với công nghệ và các kênh phân phối rộng hơn.

Khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn đặc sản vùng miền được giới thiệu tại hội chợ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Trong ngày khai mạc, chương trình tập huấn “Livestream trên sàn thương mại điện tử - Khởi động để bắt kịp xu thế” trang bị cho người tham dự kỹ năng thiết lập phòng livestream, xây dựng kịch bản và tổ chức phiên bán hàng hiệu quả; đồng thời cập nhật xu hướng Shopertainment và các quy định của nền tảng TikTok.

Các phiên trao đổi, thực hành giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận những tình huống cụ thể trong quá trình kinh doanh trực tuyến.

Ngày 2.10, hội chợ sẽ tiếp tục với Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ứng dụng công nghệ số trong thương mại điện tử.

Nội dung tập trung vào Luật Thương mại điện tử, hướng dẫn triển khai tiêu chí 7.3 về thương mại điện tử trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, vận hành và tối ưu doanh số trên các sàn, cũng như ứng dụng AI trong phát triển mô hình doanh nghiệp một người.

Với chủ đề “Kết nối vùng, mở rộng thị trường”, hội chợ đặt trọng tâm vào việc tăng cường liên kết giữa sản phẩm, doanh nghiệp và các nền tảng phân phối số. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và giúp các cơ sở sản xuất mở rộng phương thức tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 2.10, tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố, đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.