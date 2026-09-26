Hải Phòng: Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

Phát huy giá trị di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành nguồn lực phát triển

Tiếng trống hội vang vọng giữa không gian linh thiêng Khu di tích UNESCO Côn Sơn - Kiếp Bạc tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng, mở màn Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa thu 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc. Dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Việc UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới mở ra cơ hội lớn để Hải Phòng phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại và hình thành những động lực tăng trưởng mới từ kinh tế di sản.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Đây là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với Hải Phòng và các địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, gắn với tên tuổi Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và sự phát triển của Phật giáo Trúc Lâm. Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân và du khách mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc sắc của Hải Phòng.

“Bảo tồn di sản phải đi đôi với phát huy giá trị di sản. Chúng ta cần biến những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững, đồng thời tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng”, ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Đặc biệt, việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hình ảnh chung cho toàn bộ Quần thể. Đây không chỉ là một bộ nhận diện về mặt hình ảnh mà còn thể hiện tinh thần liên kết, một tầm nhìn và trách nhiệm chung trong bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản.

Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong Quần thể Di sản thế giới tăng cường liên kết du lịch, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá hàng hóa địa phương gắn với thương hiệu di sản. Trong quá trình đó, người dân phải thực sự là chủ thể của di sản, vừa tham gia gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, vừa được thụ hưởng thành quả từ phát triển du lịch và kinh tế di sản.

Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm

Qua chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” và chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng di sản được tái hiện sinh động, tiếp nối hào khí Đông A và lan tỏa niềm tự hào tới người dân, du khách.

Hào hùng chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Đạt Tăng, Tổng đạo diễn chương trình, điểm mới của chương trình nghệ thuật năm nay là thay hình thức sử thi bằng một cấu trúc hát, múa kết hợp trống hội, qua đó kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng. Tiếng trống trở thành mạch dẫn xuyên suốt, tái hiện hào khí Đông A, tinh thần đoàn kết của quân dân nhà Trần trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông; đồng thời kết nối với không gian văn hóa Côn Sơn, nơi hội tụ những giá trị của Phật giáo Trúc Lâm; văn hóa, tư tưởng và dấu ấn của các danh nhân văn hóa lớn của dân tộc.

Chương trình gồm hai phần: “Trống hội Vạn Kiếp” với ba phân đoạn: “Khí thiêng Vạn Kiếp”, “Hào khí Đông A” và “Hùng khí Đại Việt”; “Hát múa Hào khí ngàn năm” quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, trình diễn các ca khúc “Côn Sơn - Kiếp Bạc”, “Côn Sơn hồn nước ngàn thu”, “Về miền di sản”. Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn, trống hội, múa lân sư rồng cùng công nghệ ánh sáng, hình ảnh LED, góp phần khắc họa thân thế, sự nghiệp, công đức của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời làm nổi bật chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng di sản.

Trong dòng người tấp nập về di tích đền Kiếp Bạc để dâng hương, chị Phạm Thị Thúy Vân, ở xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội chia sẻ: “Cuối tuần, tôi cùng gia đình về Côn Sơn - Kiếp Bạc trước hết để dự lễ, tưởng niệm các bậc tiền nhân. Nhưng bên cạnh các nghi lễ trang trọng, việc được thưởng thức nghệ thuật, xem rối nước, trải nghiệm ẩm thực và tham gia các hoạt động văn hóa khiến chuyến đi thêm nhiều màu sắc. Qua mỗi hoạt động, tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người nơi đây”.

Có thể nói, Côn Sơn - Kiếp Bạc là điểm đến hành hương, nơi người dân tìm về trong mùa hội để thực hành tín ngưỡng, tưởng niệm các bậc tiền nhân và gửi gắm những ước nguyện bình an. Những nghi lễ như cáo yết, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng, rước, tế và giỗ Đức Thánh Trần tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong mùa hội thu năm 2026, tạo nên chiều sâu văn hóa và tính thiêng của không gian di sản.

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn TP. Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng) được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam, cùng với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng).