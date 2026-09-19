Hải Phòng khai hội chọi trâu truyền thống

Khai hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Tại vòng chung kết, 15 “ông trâu” xuất sắc bước vào những kháp đấu giàu kịch tính, thể hiện sức mạnh, sự gan dạ và tinh thần thượng võ của một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của vùng biển Đồ Sơn.

Mỗi kháp đấu không chỉ là cuộc so tài về sức mạnh giữa các “ông trâu” mà còn góp phần tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng cư dân Đồ Sơn gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Để vòng chung kết diễn ra an toàn, trang trọng và tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân, du khách, Ban tổ chức đã triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị từ sớm. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn khu vực sân bãi và khán đài được xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ

Lực lượng chức năng được bố trí tại các vị trí trọng yếu, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, kiểm soát người và phương tiện, bảo đảm an toàn tại khu vực diễn ra lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị du lịch Đồ Sơn xanh, sạch, văn minh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cùng với phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, các tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và Carnaval đường phố.

Đồ Sơn từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ góp phần xây dựng phường trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hấp dẫn du khách bốn mùa.