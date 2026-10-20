Hải Phòng khắc ghi lời Bác, vững bước trên chặng đường phát triển mới

Dự lễ kỷ niệm có: ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy lợi thế, đưa Hải Phòng trở thành đầu tàu kinh tế cả nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Ghi nhớ lời căn dặn của Bác “chớ nên tự mãn”, TP cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ dứt điểm: giải phóng mặt bằng còn chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỷ trọng kinh tế số và công nghiệp chế biến, chế tạo chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của TP.

Việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển mới chưa từng có: biển và đồng bằng, cảng biển và hậu phương công nghiệp; khí phách “Trung dũng - Quyết thắng” hòa quyện với chiều sâu “Xứ Đông văn hiến”. Với 3 khu kinh tế, Khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp, Hải Phòng hội đủ thế và lực để vươn lên tầm vóc mới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỳ vọng Hải Phòng không chỉ là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ và Đông Bắc, mà phải thực sự là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước. Trung ương đã giao Hải Phòng mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 13 - 14%/năm. Cả nước muốn tăng trưởng hai con số thì đầu tàu phải chạy nhanh hơn, mạnh hơn và bền bỉ hơn. Đó là niềm tin, đồng thời là trọng trách lịch sử của TP Hải Phòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hải Phòng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, TP phải giữ vững tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hải Phòng phải trở thành trục kết nối và lan tỏa, đưa sức bật của cảng biển, logistics, công nghiệp tới Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo. (ảnh Lê Dũng)

TP cần biến thể chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh; vận hành thực chất các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thành chương trình hành động thống nhất, có mục tiêu, có lộ trình, có người chịu trách nhiệm. Cùng với đó, Hải Phòng phải đi đầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; khai thác đi đôi với bảo vệ như lời Bác dạy ở Cát Bà; thật sự thu hút và trọng dụng nhân tài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Hải Phòng cần “biến hợp nhất thành hợp lòng”, xây dựng thành công mô hình TP xã hội chủ nghĩa con người xã hội chủ nghĩa Hải Phòng và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân. Thực hiện nghiêm tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất theo Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Khắc ghi lời Bác dạy, xây dựng TP Cảng phát triển hiện đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, trong 80 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP đã viết nên những trang sử vẻ vang. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng đã kiên cường đánh trả, làm nên những chiến công “Tiếng sấm đường 5", “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”... góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hải Phòng và Hải Dương vừa là hậu phương sản xuất giỏi, vừa là tuyến đầu chiến đấu kiên cường, thực hiện trọn vẹn lời thề “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Những đóng góp và chiến công to lớn ấy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của TP Cảng anh hùng. Ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 28/4/2025, Chủ tịch nước đã phong tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu. (ảnh Lê Dũng)

Sau 40 năm đổi mới, Hải Phòng, Hải Dương luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong đổi mới, vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc và cả nước.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, việc hợp nhất TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực để thành phố bứt phá. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với GRDP đạt 11,81%, đứng thứ 2 cả nước, là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số 11 năm liên tiếp; quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ nhất đã xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành TP Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. (ảnh Lê Dũng)

Tại Lễ Kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học Quang Trung (xã An Quang) và ông Hà Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2026.