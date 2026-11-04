Hải Phòng huy động nguồn lực, phấn đấu xóa hết hộ nghèo

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao giấy chứng nhận và tặng hoa biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Bảo đảm an sinh, tạo điều kiện thoát nghèo

Theo kết quả rà soát đến hết năm 2025, thành phố Hải Phòng còn 1.693 hộ nghèo và 12.824 hộ cận nghèo. Trong số này, nhiều hộ có thành viên không còn khả năng lao động, thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đáng chú ý, toàn thành phố có 1.134 hộ gặp khó khăn về nhà ở, gồm 909 hộ cần xây mới và 225 hộ cần sửa chữa.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là những người không có khả năng tự tạo thu nhập, đồng thời giúp các hộ còn sức lao động có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng đối với người nghèo, người yếu thế.

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026, quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 đến hết 31/12/2030.

Chính sách hướng tới các thành viên thuộc những hộ nêu trên không có thu nhập hằng tháng hoặc đang hưởng các chế độ trợ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong đó có người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi không có nguồn nuôi dưỡng phù hợp; trẻ em và người đang theo học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện, độ tuổi quy định.

Điểm đáng chú ý là thành phố thực hiện hỗ trợ bổ sung ngoài các khoản trợ cấp hằng tháng mà người dân đang được hưởng từ ngân sách nhà nước, nhằm bảo đảm tổng mức thu nhập, trợ cấp đạt ngưỡng quy định.

Năm 2026, mức hỗ trợ được xác định là 2 triệu đồng/người/tháng tại khu vực thành thị và 1,5 triệu đồng/người/tháng tại khu vực nông thôn; giai đoạn 2027-2030, mức tương ứng là 2,8 triệu đồng và 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Các đối tượng thuộc diện chính sách còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai. Dự kiến mỗi năm có khoảng 28.000-30.000 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 3.516 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, do ngân sách thành phố bảo đảm.

Chính sách hỗ trợ thu nhập có ý nghĩa thiết thực đối với những người không còn khả năng lao động, khó tự bảo đảm cuộc sống.

Huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả hỗ trợ

Hải Phòng đặt mục tiêu xóa hết 1.693 hộ nghèo hiện có trong năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; phấn đấu đến hết năm 2027 hoàn thành mục tiêu xóa nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, sớm một năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia chăm lo cho người nghèo.

Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; vay vốn, phát triển cây trồng, vật nuôi, trang bị phương tiện sản xuất, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu. Những hình thức hỗ trợ này góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước cải thiện thu nhập.

Bên cạnh các chính sách từ ngân sách, Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong vận động nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo. Việc huy động được gắn với yêu cầu sử dụng hiệu quả các khoản đóng góp, ưu tiên giải quyết những khó khăn cụ thể của từng hộ gia đình, nhất là nhu cầu về nhà ở, việc làm và sinh kế.

Đầu tháng 10/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã ký Thư ngỏ kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, kiều bào và các hội đồng hương chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao biển tượng trưng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng. (Ảnh: PHƯƠNG MAI)

Tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cuối tháng 10/2026, nhiều đơn vị ủng hộ số tiền lớn như: Tổng Công ty Khí Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố ủng hộ 9 tỷ đồng.

Nhiều xã, phường, đặc khu cũng vận động được nguồn kinh phí hàng tỷ đồng đóng góp vào Quỹ. Nguồn lực vận động được góp phần bổ sung kinh phí hỗ trợ người nghèo, nhất là những trường hợp khó khăn về nhà ở, thiếu điều kiện sản xuất hoặc cần trợ giúp để ổn định cuộc sống.

Mục tiêu xóa hết hộ nghèo trong năm 2026 đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác tổ chức thực hiện. Cùng với nguồn lực ngân sách và sự đóng góp của cộng đồng, việc rà soát sát thực tế, hỗ trợ đúng nhu cầu, theo dõi kết quả sau hỗ trợ sẽ quyết định chất lượng giảm nghèo.

Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, giảm nghèo bền vững không chỉ được đánh giá bằng số lượng hộ nghèo giảm qua từng năm. Điều quan trọng là người dân có việc làm, thu nhập ổn định, được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, có khả năng tự vươn lên và không tái nghèo.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu và khu dân cư cần rà soát kỹ từng trường hợp, xác định rõ hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu thực tế để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Việc phân bổ nguồn lực phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp hoặc bỏ sót những hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn đóng góp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Đây cũng là cơ sở để Hải Phòng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trong những năm tiếp theo.