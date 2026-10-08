Hải Phòng huy động cả hệ thống chính trị phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) dự, chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố chủ trì.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị (Ảnh CATP)

Theo Công an thành phố Hải Phòng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, bỏ học, tụ tập theo nhóm, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát và dễ bị tác động bởi những nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng xảy ra 75 vụ với 225 đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an thành phố cũng đưa 2.985 thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh, trật tự vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị (Ảnh CATP)

Trước thực tế này, Hải Phòng xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, người thất nghiệp, nhất là nhóm có nguy cơ phát sinh “tội phạm đường phố”, xâm hại trẻ em và vi phạm trên không gian mạng, không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp các đơn vị rà soát, quản lý những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, thanh niên không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập về đêm và các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động thanh thiếu niên.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị (Ảnh CATP)

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người thất nghiệp do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, nhằm thống nhất chỉ đạo và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Tại hội nghị, đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thành Đoàn Hải Phòng và chính quyền cơ sở tham luận, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP phát biểu tại Hội nghị (Ảnh CATP)

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp cận vấn đề theo hướng đồng bộ, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện và tạo môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, học sinh được xác định vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Đồng quan điểm, Trung tướng Trần Ngọc Hà đánh giá cao kết quả Công an Hải Phòng đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác đấu tranh với tội phạm vị thành niên. Theo đó, xử lý vi phạm không chỉ nhằm răn đe mà còn tạo cơ hội để thanh thiếu niên nhận ra sai lầm, sửa chữa và tái hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tham luận tại hội nghị (Ảnh CATP)

Việc huy động đồng bộ các lực lượng, kết hợp giữa quản lý, giáo dục, tạo việc làm, hỗ trợ gia đình và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế từ gốc những nguy cơ phát sinh tội phạm trong thanh thiếu niên, xây dựng Hải Phòng an toàn, văn minh và đáng sống.