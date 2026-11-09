Hải Phòng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Phó Cục trưởng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, đây là dịp để tiếp tục khẳng định giá trị, vai trò nền tảng của Hiến pháp và pháp luật trong tổ chức, vận hành bộ máy Nhà nước và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh Hải Phòng phải bứt phá mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, duy trì vững chắc tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, tinh thần thượng tôn và tuân thủ pháp luật không chỉ là yêu cầu trong quản lý Nhà nước mà còn là nền tảng của quản trị hiện đại, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Để đưa tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành nguồn lực thực chất phục vụ phát triển thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác pháp luật cần được gắn kết chặt chẽ với các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Việc triển khai Đề án “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, hành động thiết thực trong từng cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, từng bước hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật, trở thành lợi thế và nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nhân dân đối với môi trường phát triển của thành phố Cảng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay tại thành phố Hải Phòng là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 20/10; triển khai trên hệ thống phần mềm trực tuyến, ghi nhận 252.145 lượt thi với 234.153 người tham gia.

Trong đó, học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất với 67,7% tổng số người dự thi, tương ứng hơn 168.000 lượt thi; đội ngũ cán bộ, công chức chiếm 21,5% và các tầng lớp nhân dân chiếm 10,8%.

Ban tổ chức biểu dương và trao giải cho 24 tập thể, 43 cá nhân, ghi nhận đối với những đơn vị, cá nhân tích cực hưởng ứng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.