Hải Phòng hướng tới top 5 đoàn dẫn đầu Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đoàn thể thao thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đoàn đặt mục tiêu giành từ 170 huy chương trở lên, trong đó dự kiến 50-55 huy chương Vàng, 54-58 huy chương Bạc và 71 huy chương Đồng; phấn đấu xếp trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu; ưu tiên cao nhất là giành huy chương Vàng, phấn đấu tăng huy chương Bạc và huy chương Đồng; tận dụng từng cơ hội để nâng thứ hạng của Đoàn.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, sau hợp nhất, thể thao Hải Phòng có thêm điều kiện kết nối lực lượng và phát huy thế mạnh của các cơ sở đào tạo.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đã bền bỉ rèn luyện, vượt qua khó khăn để sẵn sàng bước vào Đại hội.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề ra, cùng với chuẩn bị kỹ chuyên môn và phát huy bản lĩnh thi đấu, cần giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực và bảo đảm an toàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng cũng cho biết, thành phố đã giao Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có vận động viên, huấn luyện viên tham gia Đoàn chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nắm danh sách, lịch thi đấu; phân công đầu mối liên hệ, thăm hỏi gia đình, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn theo thẩm quyền; việc động viên cần thiết thực, phù hợp lịch tập luyện và thi đấu, giúp các thành viên yên tâm làm nhiệm vụ.

Sau Đại hội, địa phương phối hợp biểu dương, lan tỏa những tấm gương nỗ lực, nhất là tài năng trẻ, để khơi dậy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Cùng với đó, chính quyền và ngành chức năng phải đánh giá kết quả từng môn, tổng hợp các thành tích cá nhân tốt nhất, kỷ lục và gương mặt triển vọng; đề xuất kế hoạch đào tạo, đầu tư trọng điểm, bổ sung lực lượng cho thành phố và các đội tuyển quốc gia.

Những bài học chuyên môn phải được chuyển thành điều chỉnh cụ thể trong tuyển chọn, huấn luyện và ứng dụng khoa học thể thao, để các tài năng được tiếp tục phát triển.