Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Anh Phong nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thi hành pháp luật. Theo ông, công tác phổ biến và hướng dẫn cần giúp cán bộ hiểu rõ quy định, từ đó tham mưu và thực hiện phù hợp với nhiệm vụ được giao. Việc triển khai đồng bộ cũng góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Hoàng Anh Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đối với lĩnh vực tiếp cận thông tin, ông Hoàng Anh Phong cho biết luật năm 2026 tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền của công dân. Việc thi hành luật gắn với yêu cầu nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Vì vậy, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ những nội dung mới và những vấn đề phải lưu ý khi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ở lĩnh vực trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi, bổ sung hướng tới hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phó Giám đốc Sở Tư pháp đặc biệt đề cập ý nghĩa của hoạt động này đối với những người yếu thế. Việc cập nhật quy định và hướng dẫn nghiệp vụ là cơ sở để các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ pháp lý.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố giới thiệu các nội dung trọng tâm của hai luật. Các báo cáo viên đồng thời trao đổi, hướng dẫn những điểm cần chú ý trong quá trình thi hành. Phần phổ biến kiến thức được gắn với yêu cầu vận dụng tại cơ quan, đơn vị, giúp người tham dự có cơ sở triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp trình bày những điểm mới của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026.

Trong nhóm văn bản về tiếp cận thông tin, đại biểu được giới thiệu Nghị định số 337/2026/NĐ-CP ngày 28/8/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật. Hội nghị cũng phổ biến Thông tư số 126/2026/TT-BTC ngày 24/8/2026 của Bộ Tài chính về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo khoản 2 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.

Đối với trợ giúp pháp lý, chương trình tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 409/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026. Văn bản quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Việc giới thiệu luật cùng các quy định hướng dẫn giúp đội ngũ chuyên môn cập nhật đầy đủ hơn hệ thống văn bản phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chắc những điểm mới để tham mưu triển khai tại đơn vị. Công tác tuyên truyền cũng cần được tăng cường bằng hình thức phù hợp, thiết thực, giúp người dân hiểu và thực hiện quyền của mình. Qua hội nghị, thành phố hướng tới thống nhất nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý trên địa bàn.