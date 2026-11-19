Theo Đề án xây dựng mô hình “Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện” giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo được UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt, tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án hơn 22.000 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 cần hơn 13.900 tỷ đồng, giai đoạn 2031-2035 hơn 8.076 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách các cấp, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Sở Y tế là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc triển khai đề án.

Theo mục tiêu đề ra, thành phố phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% vào năm 2026 và 100% vào năm 2030. Toàn bộ người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ người dân được khám, quản lý sức khỏe tại trạm y tế cấp xã đạt ít nhất 65% năm 2026, trên 85% năm 2028 và 100% vào năm 2030.

Người dân Hải Phòng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026. Ảnh: MT.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt trên 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Thành phố phấn đấu có 19 bác sĩ trên một vạn dân; mỗi trạm y tế có 4-5 bác sĩ vào năm 2027 và 6 bác sĩ vào năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu, thành phố sẽ ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bảo đảm thuốc, vật tư và nhân lực; củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng. Hoạt động đào tạo, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến cũng được tăng cường.

Đề án đồng thời đặt trọng tâm vào bảo đảm bảo hiểm y tế toàn dân, từng bước giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và chăm sóc sức khỏe. Thành phố sẽ chú trọng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và phát triển dịch vụ hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Sau sáp nhập, Hải Phòng có quy mô kinh tế, dân số và không gian phát triển lớn hơn, tạo thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, thành phố xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội, lấy sức khỏe, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu.

Mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân được kỳ vọng kết nối các chính sách, nguồn lực và hệ thống cung ứng dịch vụ, bảo đảm người dân được quản lý, chăm sóc phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Qua đó, Hải Phòng hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục trong suốt vòng đời.